情感、健康、財富、自我實現的均衡修練

文 / 遠見編輯部

人過中年，我們應該想像自己人生的下半場。在辛苦半輩子後，我們絕不只求「活著」，我們更要活著優雅，現任美國退休協會（AARP）執行長詹金斯 (Jo Ann Jenkins) 告訴我們：「高齡不是問題，而是新機會的來臨！」

人生的下半場，絕對不是從巔峰退下的下坡路，而是追尋更遠大目標的另一段旅程。但這一段路要如何走得優雅且充實，我們除了要及早準備，更要注意情感、健康、財富、自我實現的均衡修練。

什麼時候，「下流熟年」、「長壽風險」、「銀色海嘯」，開始盤據媒體版面，成為台灣民眾的集體焦慮？什麼時候，本來應該是知天命、從心所欲的從容，變成充滿風險的第二人生？退休，應該是生命最好的禮物，為何擺脫不了下沉的陰影？

真的是這樣嗎？

當然不是，「高齡不是問題，而是新機會的來臨！」現任美國退休協會（AARP）執行長詹金斯 (Jo Ann Jenkins)，今年五月特別飛來台灣，帶給大家希望及全新的國際視野，她說，我們這個年代，是人類史上第一次出現「長壽不稀奇」的年代──如果你今年 50 歲，眼前還有三、四十年的歲月。這個新的生命階段給予我們更多時間慷慨付出、自我實現、為社會貢獻一己之力。「我不覺得自己老，不覺得自己在走下坡；我正站在山巔，我喜歡這裡的風景，開始思考接下來要攀爬哪一座山。」不只是詹金斯，日本趨勢大師大前研一，也認為 50 歲之後，是第二段人生「重新開機」的開始，如果一天能自由使用的時間為 12 小時，退休之後的 20 年，計算下來約是八萬小時。趨勢大師說，「別做枯木，做開在原野的花朵吧！提出你的生命智慧與養分，在身邊栽種培育下一個世代的種子，改良身邊土壤的質地，每個人都可以變成一株美麗地綻放在原野上的花朵！ 」人生的下半場，絕對不是從巔峰退下的下坡路，而是追尋更遠大目標的另一段旅程。

銀光經濟成主流，熟齡者需求牽動市場

不僅如此，社會能量及資源越來越往熟齡族群聚集的情況下，「銀光經濟」，逐漸成為主導社會的主流。

這可不是高調空談，而是真真實實地發生在現實生活中。在最注重外表、不許人間見白頭的時尚產業與演藝圈中，熟齡大叔掀起一波新潮流。1960 年出生、168 公分、現年已經 56 歲 NickWooster，號稱「地表上最會穿搭的時尚大叔」，其「逆天」的混搭模式，已經成為現在時尚圈最重要的指標；PRADA 找來 Gary Oldman 和 Willem Dafoe 等人來代言的經典之作，兩位 50 歲大叔的風采，一點也不輸一起入鏡的年輕男模；一臉飄逸長鬚的是在眾多奶油小鮮肉中異軍突起。

這些大叔，既不是少年得志、也決非天縱英才，卻在屆齡銀髮之際，「重新開機」闖出人生另一高峰。就像王德順所說：只要你努力，一切都不會太晚！

退休絕非休息，而是更精彩人生的開始，優雅、從容、自信、風采、亮麗的退休人生，已經成為本世紀最重要的風潮之一。也因為這股風潮，銀髮族更成為未來強勢的「消費者」，喜好與動向將影響整體市場，改變整個社會。全球 65 歲以上熟齡人口逼近七億，將衍生 1122 兆台幣的商機，成為 21 世紀最具潛力的產業之一；而台灣的銀髮消費市場，未來 11 年產值也可望衝上 3.6 兆台幣。

但「夕陽無限好、彩霞正滿天」的熟齡生活，卻非大多數人所擁有。

樂活享退指數創新低，六成財富準備不足

在《遠見雜誌》「2018 台灣家庭理財暨樂活享退指數調查」中，從「退休規劃滿意程度」、「退休準備足夠程度」與「退休過理想生活信心程度」三大構面，來解析台灣人的退休品質。結果出爐，2018 年樂活享退指數創三年新低，只有 51.3 分，較 2017 年下降 1.2 分，國人退休準備仍不及格。

整體來看，三大構面皆比 2017 年略低，尤以足夠度與信心度國人對於未來理想生活是三年來最低，而滿意度也倒退回 2016 年水準，顯示國人感受退休準備程度似有逐年下降的趨勢。

以數據來看，確實需要擔心。其中「四大存摺」中，財富這個面向，情況最糟。台灣平均壽命已達 80.2 歲，平均退休年齡卻不到 60 歲，換句話說，退休後至少得準備 20 年的開支，如果沒有即早準備，非常容易就曝露在「長壽風險」中。

果然，「家庭樂活享退指數調查」顯示，整體來說，超過半數的國人認為自己到退休時所累積的金錢不夠應付退休後的生活開銷。尤其是 40-49 歲、未退休者各有六成左右的民眾表示不夠應付。更有近七成的家庭月收入低者表示所累積的金錢不夠應付退休開銷。與 2017 年相比，擔心「準備的退休金額不足」的比例，更增加五個百分點。

千萬別以為這是逃不過的宿命，其實，只要做到下面所述，豐足、優雅的退休生活，一點也不是難事。

六十歲退休、三十五歲準備，一點也不早

「錢是膽、飯是鋼」，口袋裡有於餘裕，心底才踏實，大前研一也說，「為了充實第二人生，就必須先鞏固經濟基礎。」在諸多退休生活的挑戰中，準備太晚，是其中最大的因素。

這次「樂活享退指數大調查」特別提出「四大存摺」的觀念：健康、情感、價值、財富，與詹金斯的觀點頗為呼應。「健康」包含生理與心理健康，「情感」即與家人、好友、社群的連結關係；「價值」即分為小我的自我實現，大我的回饋社會，都能有積極作為。「財富」則是指退休金流不只考量是個人，而是整個家庭，甚至夢想基金。

擁有專業財富管理經驗，中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠提出「活、留、存財富金三角」，包含投資金流、傳承責任，以及退休準備和醫療保障的各項規劃。

她指出，一般人的退休理財三大迷思，包括退休花費低估、理財工具過於保守，以及醫療規劃不全。她特別提出「退休規劃關鍵五力」：「金流力」具備穩定金流，「替代力」維持有品質的生活所得替代，「提撥力」必須有紀律提撥存款，「時間力」則是及早準備，以及「多元力」多元投資，並且能評估承擔風險。唯有做好多方準備，才能享受精彩退休生活。

斜槓退休 千萬別說時間不夠

退休前，每到周末，為舒解壓力，可能都必須從事休閒娛樂，舒解壓力，但這些你以為的興趣，可能都是所謂逃避式娛樂（Escape Entertainment），「這星期工作實在太辛苦了，我們好好唱歌狂歡一夜吧」，「逃離這煩人的東西，到海島渡假，好好放假一周吧！」但唱歌、海島假期，真正是你打從心底喜歡的娛樂嗎？還是舒解壓力的管道？

大前研一建議大家，最好在退休前，就能「試著寫下熟齡之後，想從事的活動吧」，依他的經驗，大部分的人只能寫出七、八項，但「最起碼也要寫下 20 項想從事的活動」才夠，不這麼做的話，「第二人生的八萬小時就太浪費了」。他認為，一個人至少要列出十項可獨自從事的活動，另外，與其他同伴一起從事的團體活動，最好也能列出十項。

為了讓他自己的退休計畫更完善，大前研一還考量到在春夏秋冬、早中晚、晴天雨天，分別要做些什麼讓自己快樂的事。室內的休閒活動不會受天候所影響，即便體力衰退也能持續。而室外的休閒活動，建議依不同的季節及運動量，準備幾種不同的備案。

台灣的樂活大叔施昇輝，58 歲高齡考上電影研究所；大阪阿嬤千福幸子，以 80 歲高齡擊敗 80% 的競爭者，成為日本專門照顧銀髮族群的介護支援專員；美國馬里蘭州的 Ernestine Shepherd，以 81 歲高齡，拿到金氏世界紀錄最年長的女子健美運動員。他們都為斜槓退休，樹立了最好典範。

心態健康，為社會做更多的事！

美國著名人生理財專家薇琪魯賓（Vicki Robin），以其自身經驗在著作《富足人生》中說到，退休之後，是實踐心中「大我」的最好時刻，她說，從清教徒到梭羅、桂格會教徒，以及詩人艾爾金（Duane Elgin）和安德魯絲（Cecile Andrews）等作家，簡單生活的風潮不斷地出現，為了就是平衡資本主義過度生產的浪費傾向，因為這世界上沒有東西是取之不盡的。

政府推動裝設太陽能板，她立馬就申請，不僅幫自己省了電費，還可以把電費賣回電力公司，算了一下，每年至少可以拿到 3% 的回報率，風險極低。更好的是，這批太陽能面板還是在地廠商製造，不僅自己省錢，也照顧當地就業機會。為了進一步支持社會價值企業，魯賓更拿出一些資金，買進兩家在地太陽能公司和一家咖啡合作社的債券，而在台灣同樣有許多退休人投入公益的角色。

45 歲正值壯年，就從外商公司總經理退休的田臨斌，就認為優雅退休不僅是造就自己的小確幸，更有空間及時間，實踐小我以外的目標。他說，長期浸淫在資本主義價值體系之下，「過於投入工作、過度消費、大吃大喝，不僅讓自己的健康受損，地球環境也遭殃，退休後，就能給自己一個很好的省思和調整生活重心的契機，讓自己返璞歸真。」在外商金融圈打拼超過 20 年的石恬華，在暫

告職場之後，今年就投身「蒲公英書席計畫」，在公園綠地設置書席，成為鄰里人們互相交流、閱讀的場所，希望有更多人交換書、閱讀，讓美好的關係不斷重建、發生。

「只要提升自己對周遭環境的價值與貢獻，『發一隅之光』，年輕人自然會聚集到身邊來。」大前研一不斷地向全世界呼籲這個概念。沒錯，「安養天年、含貽弄孫」已經是上一世紀的銀髮價值，當每一位熟齡朋友，都能在自己的角落「發一隅之光」，熟齡魅力不只無法擋，其動向將影響整體市場，改變整個社會。

來源：《遠見 2018 退休特刊》

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