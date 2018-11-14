景氣、年改雙衝擊─ 樂活享退指數51.3分 再創新低

文 / 遠見編輯部

如果樂齡退休這件事情，也有氣象報告的話，2018 年，應該是風雨漸增的一年。

年金改革升高的對立衝突，以及景氣持續低迷，讓國人「悶」到最高點，似乎也影響《遠見》與中國信託銀行第三年再度合作的「2018 家庭理財暨樂活享退指數大調查」結果，台灣家庭樂活享退指數只有 51.3 分，創下三年來的新低！

這次我們新增「四大存摺」調查，因為我們在調查過程中也開始發現，汲汲營營於退休的財務準備時，似乎還以其他的因素影響我們樂活享退的品質，情感、健康、自我實現加上財富，四本存摺都要儲好儲滿，才能圓滿的優雅退休。

如果樂齡退休這件事情，也有氣象報告的話，2018 年，應該是風雨漸增的一年。年改效應激起的對立，為原本安穩退休的計畫，投下不安的變數。本來安穩退休的軍職人員，成為街頭抗爭的主角；本來百年樹人、為人典範的老師，也被迫挺身，表達最沉重的抗議。

從台灣民眾對一連串社會事件的反應觀察，集體噪動的心態，不只影響已經退休的族群，對於現在離退休還有一段距離、仍在工作崗位上的中青壯世代，也造成程度不一的壓力。

果然，這樣的情緒反應在調查數據上。

第三年不及格 指數創新低

《遠見》雜誌與中國信託銀行，連續第三年再度合作「2018 台灣家庭理財暨樂活享退指數大調查」，這項調查是針對全台 2221 人所做的家戶電話訪問，當中家庭平均收入八萬元以上佔 37.2%，八萬元以下則佔 49%；當中 78.1% 已婚，並絕大多數有養育下一代（96.6%）。

調查時間落在 2018 年 6 月 26 日至 7 月 8 日進行，正是退休金議題熱度最高的時候，能準確反應台灣 40 歲以上的民眾，在一連串衝擊之後，對退休生活最新的態度及看法。

結果顯示，台灣家庭樂活享退指數創三年新低，只有 51.3 分，較 2017 年下降 1.2 分，退休準備不足的情況，不但沒有改善，還逐年下降。

為了讓台灣家庭樂活享退指數大調查，更容易解讀，在這次研究設計上，特別將指數分為三大構面分析，包括：「自評退休規劃滿意程度」、「自評退休規劃足夠程度」、「自評退休規劃信心程度」。

分析結果也不甚樂觀，三大構面的分數，皆比 2017 年略低，尤其在「足夠度」與「信心度」上面，國人對於未來理想生活是三年來最低，而「滿意度」也倒退回 2016 年水準，顯示台灣民眾感受退休準備程度，有逐年下降的趨勢。在「家庭退休規劃的滿意程度」的問題上，有高達四成的受訪者，表示「普通」，兩成二認為不滿意，平均分數 5.3 分，與去年幾乎一樣。

在縣市表現方面，六都中，台中的樂活享退指數表現最差。一路從 2016 年的 51.5 分、2017 年的 51 分，跌落至今年的 48.2 分，不僅呈現逐年下滑走勢，其分數也落在全國平均值 51.3 分的下方。遠見研究調查中心表示，「台中今年掉下來，可能跟台中今年在財政、稅收表現都是六都最差有關。」

整體來看，除了台南市及高雄市的家庭樂活享退指數較去年微幅上揚，台灣大部份縣市的樂活享退指數，都呈現衰退狀況，是調查開始進行的三年以來，表現最差的一年。

三明治世代生存壓力大 難顧及退休規劃

以年齡層來觀察，調查也呈現值得深思的結果。

離退休年齡最遠的 40-49 歲民眾，不論在退休規劃的「足夠度」、「信心度」或是「滿意度」的分數上，都比 50 至 59 歲及 60 歲以上的族群來得低。

先從「足夠度」來看。在 40-49 歲的受訪者中，高達四成的人，認為自己的退休準備不足，這年齡層的集體分數，只有 4.2 分，比 50-59 歲的 4.8 分及 60 歲以上的 5.7 分，都低上許多；在「滿意度」方面，40-49 歲的群族，得分也只有 4.6 分，比 50-59 歲的 5.1 分及 60 歲以上的 6.1 分，也低得多。「信心度」表現也好不到那裡去，40-49 歲得分只有 4.5 分，比 50-59 歲的 5.0 分及 60 歲以上的 5.9 分，都有一段不小的差距。

遠見調查中心對此解讀，40-49 歲在人生階段中，是典型的三明治世代，上有父母要照顧，下有未成年的小孩要養，必須扮演多重角色，責任最重，壓力最大，特別是「家庭支出負擔壓力最大，更需要專業的協助」。

進入 50-59 歲這個階段之後，一些早婚的人也許孩子都已經成年，壓力開始減輕，雖然經濟基礎可能普遍會比 40-49 歲這個世代，更充裕一些，但因為已經開始必須積極為退休做準備，雖然在「足夠度」、「信心度」或是「滿意度」得分比 40-49 歲進步，但在總體分數上，兩個年齡層的差距並不大，顯示對未來掌握度，仍有相當進步空間。

倒是 6 0 歲以上的族群，不論在「足夠度」、「信心度」或是「滿意度」分數上，都比前兩個族群來得高。特別是「滿意度」的表現，有 6 分以上的高分，「信心度」也有 5.9 分，其中有近四成的比例感到有信心，而且年紀愈長，信心度也愈高。

調查結果也發現，不論受訪者落在那個年齡層，在三個向度上的分數，都顯示：收入較高者，在「足夠度」、「信心度」或是「滿意度」的分數，普遍較收入低者來得高。在退休規劃「滿意度」方面，家庭收入八萬以上的分數達 5.8 分，而家庭收入在八萬以下的得分，只有 4.8 分。「信心度」表現，八萬以上高達 5.9 分，八萬以下只有 4.6 分；「足夠度」差別也很明顯，八萬以上的家庭得分有 5.5 分，八萬以下只有 4.3 分。

大忌：開始太晚、不夠多元、沒有專款專用

再更細部從家庭理財規劃的現況來探討，今年整體有做家庭理財規劃者超過六成，較去年的比例有所提高，是一件好消息。而當中女性、愈年輕、未退休、月收入較高者，有做家庭理財規劃的比例更高。

在整體有做家庭理財規劃者之中，最普遍有規劃的項目依序是「醫療規劃」、「財富累積」與「退休規劃」；從年齡層上來觀察，40-49 歲重視「子女教育」的理財項目（59.2%）明顯高於其他年齡層者，另外 50-59 歲認為「退休規劃」的重要性較另兩個年齡層較高。

在今年家庭理財規劃調查中，我們特意較過去多增加了兩個選項，分別是「家庭責任」與「傳承規劃」，而我們在針對受訪者調查其心中家庭理財規劃項目的重要排序時，「家庭責任」在第一年調查就衝入前三，可見台灣民眾重視對於家人的預留照顧。至於受訪者心目中最重要及次重要的「醫療規劃」與「退休規劃」則與 2017 年一致。

在這次調查中，我們可以發現對「退休規劃」最在乎的年齡層介於 50-59 歲，在面對退休法規制度改變的不確定性，以及隨著國民平均餘命的增長，未來要面對越來越高的長壽風險之下，這起步的時間點明顯太晚！

在退休理財的規劃工具上，今年調查的結果與前兩年相同，民眾仍偏向保守，仍以保險、不動產、定存最為普遍。值得一提的是，去年有 57% 的受訪者選擇定存作為主要退休規劃工具，今年大幅降低到 39.7%，可見越來越多人認知到倚靠定存利率，是無法打敗通膨！

不過今年相較於 2017 年，有較多民眾在退休規劃上使用兩種理財工具，但使用三種理財工具的比例卻減少，顯示理財工具多元程度有些下降；

而且整體有家庭理財規劃者中，僅不到兩成的民眾，有針對不同的理財項目分桶規劃，顯示民眾對專款專用的觀念落實仍有待加強。

路漫漫其修遠兮 雅退人生永不放棄

從今年的分析來看，台灣成為退休友善國家的目標，似乎還有一大段路要走，不論是外在整體環境、支援團體的建立，或是國人自己及家人，對退休生活的心態及準備，都還有太多未盡理想的地方。

然而，工作會退休，但人生不會！儘管大環境愈來愈艱辛，不利因素似乎也日漸增多，但不代表精采的退休生活會從此絕緣。風雨無數，職場人生也順利走了過來，只要做好準備，下半場的雅退人生，定有更多驚奇及體驗等著大家發掘。

來源：《遠見 2018 退休特刊》

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