雅退生活不會平白而來

文 / 遠見編輯部

幸福感是一件很奇妙的事。全球經濟論壇 WEF 曾經發表一份報告指出，若以年紀來看，地球人的幸福感從 16 歲之後，開始下降，大約在 50 歲之後，又逐漸上揚。

其實，這類型的研究不少，但這個報告可信度比較高，是因為樣本實在夠大，34 國、近 80 萬人的訪問結果，證明一生的幸福感，呈現一個 U 型排列。40 歲後的十年，是幸福感的低谷，50 歲之後，逐漸上揚，直到死去。

這結果，猛一看，與生理科學好像反向而行，軀殼逐漸衰敗，人生不是應該愈來愈失落嗎？其實，以現在的生活水準，只要人生沒有大意外，知天命之年的 50 歲，情感、財富、事業、家庭，都已經到了一個比較穩定的狀態，正是發展第二人生的起點；生活的重點，更可以逐漸從「別人」移向「自己」。

人生錯過的夢想，可以利用這段時間完成；因為庸錄生活而缺少的浪漫情壞，可以有空檔補修；以往，只想著照顧自己或家人的生活，現在有了餘裕，可以把視野向外伸向更多需要幫助的人，讓公益種子在生活中萌芽長大。

當然，這種「雅退」生活，不會平白而來，沒有好的準備，第二人生仍可能是一場空。第二人生要豐富，需要四大構面的滿足，包括情感、健康、財富與自我實現，本專刊均有精彩的個案分享。其中特別需要用功學習的是財富存褶。只要活著，就得消費、花錢，在年金改革充滿不確定的現在，單純倚靠社會福利、退休金及存款，就能維持退休生活的日子已經過去，想要達到「雅退」目標，打造良好的財務，絕對是首要功課。

同學們，人生雖到中場，但往後的路還長，大家一起攜手打造更美好的人生下半場吧！

來源：《遠見 2018 退休特刊》

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