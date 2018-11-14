川普炸毛沒用！梅克爾力挺馬克宏支持「歐洲軍」

隨著全球貿易摩擦升級，美歐之間的關係也早已大不如從前，歐盟不僅要面對來自美國的關稅，還要想著在美國對伊朗的制裁中尋求自身利益的保護。如今，盟友已不再可靠的，自立或許才是硬道理。

不過對於川普來說，大概是要鬱悶了，炮轟完馬克龍的「歐洲軍」計劃後，沒得到支持就算了，現在連此前同樣拒絕該計劃的德國，也一轉態度，決心助攻「歐洲軍」。

默克爾助攻「歐洲軍」

本周二，德國總理默克爾在斯特拉斯堡舉行的歐洲議會上，也呼籲歐盟成員國加強國防合作，捍衛了法國對組建「歐洲軍」的提議：

「我們應該努力實現有朝一日建立一支真正的歐洲軍隊的願景。」

默克爾還指出，歐洲可以無條件依賴他人的時代已經過去。她認為，歐洲需要適應一個新的環境，傳統盟友可能不會再確保歐洲大陸的安全，所以歐洲未來有一天應組建真正屬於歐洲共同體的軍隊。

她也強調，歐洲軍不是針對北約盟友，而是作為 NATO 的正面延伸。

11 月 5 日，馬克龍在出席第一次世界大戰結束一百周年紀念活動時，接受電台採訪表示，強大的主權歐洲需要捍衛其自身利益，來應對來自俄羅斯甚至美國的挑戰：

「如果沒有歐洲軍隊，那麼我們不可能來捍衛歐洲，所以我們必須有（歐洲軍）才能更好的保護好自身，進而擺脫對於美國的依賴。」

馬克龍所謂的「歐洲軍」計劃是歐盟共同外交和安全政策（CFSP）的一個重要發展方向和組成部分。然而在這一計劃的推進過程中，由於法國與德國之間有著明顯的分歧，導致關於歐洲共同防務力量的組建仍然陷入僵局遲遲無法進行下去。

其實自馬克龍上台以來，就一直在推動建立「歐洲軍」計劃。

6 月，由法國帶領、英國、德國、西班牙等 9 國防長簽署意向書，成立了一支歐洲 9 國聯合部隊，主要執行從戰區撤離平民、救災等聯合軍事任務。不過這與馬克龍的計劃略有差異，按照其設想，「歐洲軍」應該是一支「歐洲統一部隊」。

而在 5 月的時候，默克爾曾公開表態稱，在可預見的未來, 德國不會參與建設一支「歐洲軍」, 德國將保持與北約成員國的合作。

如今默克爾態度的轉變，毫無疑問是給馬克龍的「歐洲軍」計劃注入了一隻強心針。

對「歐洲軍」嗤之以鼻的川普

更值得注意的是，默克爾的表態似乎也被看做是對川普的啪啪打臉。

因為對於馬克龍的「歐洲軍」計劃，川普並不看在眼裡。雖然同樣出席了一戰結束百周年的紀念活動，但川普也毫不客氣的認為法國總統馬克龍關於建立「歐洲軍」的表態是「非常恥辱」。

而且炮轟一次還不夠，川普更是在默克爾講話前再度於社交媒體上開啟嘲諷技能 MAX。

他表示，馬克龍建議打造「歐洲軍」以保護歐洲抵禦美國和俄羅斯。但在一戰和二戰中，侵略歐洲的就是德國，這又給法國帶來什麼後果呢？而在美國軍隊來到之前，法國人可是正在巴黎學習德語的，所以趕緊為北約買單！

一個多小時候後，川普轉為抱怨美國紅酒在法國銷路不暢，原因就是法國向美國紅酒徵收了「巨額關稅」， 美國卻向法國紅酒敞開大門，只收取了「非常少的關稅」。他一如既往地強調：這不公平，必須改變！

十分鐘後，川普又以馬克龍的名義發文稱，說其在法國的支持率極低，只有 26%，但失業率卻幾乎高達 10%。他還表示「沒有任何國家比法國更『民族主義』」。

一分鐘後，川普更以大寫字母寫道：「讓法國再次偉大!」——一如他當年的競選標語。

對此，馬克龍辦公室表示，不對川普當天的言論置評。

曾經的貿易夥伴或要分道揚鑣

今年以來，美國在全球範圍內對鋁、鋼鐵、汽車及其零部件等進口商品增加關稅，並引發了貿易夥伴相應的報復或其他保護措施。

據彭博報導，美國商務部近日又起草一份文件，計劃以國家安全為由，向進口汽車徵收關稅。而川普此前也曾多次表示考慮徵收汽車關稅，徵收對象包括歐盟和日本等貿易夥伴。

此外，美國還在 5 日正式開啟了對伊朗的第二輪制裁，涉及伊朗的能源、造船、航運和銀行業等，其中包括禁止伊朗向國際市場出口石油。不過豁免名單上卻沒有出現歐盟的名字。

針對美國重啟對伊朗制裁，歐盟、法國、德國、英國發表聯合聲明，對此深表遺憾。聲明說，歐盟及三國正在籌備設立「特殊目的機構」，旨在繞過美國制裁，延續與伊朗的合法貿易活動。

美國智庫布魯金斯學會高級研究員 Darrell·M·West 曾指出，歐盟不支持美國對伊朗的強硬政策，美國政府對此不滿，因此拒絕給予歐盟制裁豁免，這讓進口伊朗石油的歐洲各國處境艱難，美歐關係將進一步惡化。