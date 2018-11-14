與歐洲矛盾升級？川普向法國紅酒開槍了

繼周一傳出美國考慮用汽車關稅作為對歐盟貿易談判籌碼後，美國總統川普周二在社交媒體上再對法國總統馬克龍「開炮」，抱怨美國紅酒在法國銷路不暢。

川普表示，法國和美國都能生產絕佳的紅酒，問題是法國向美國紅酒徵收了「巨額關稅」，令美國紅酒非常難以在法國銷售。美國卻向法國紅酒敞開大門，只收取了「非常少的關稅」。他一如既往地強調：這不公平，必須改變！

新銳媒體 Axios 援引加州葡萄酒協會（Wine Institute）數據稱，美國對進口自歐盟的紅酒關稅標準為 0.05-0.14 美元每 750 毫升，歐盟對進口自美國的紅酒關稅標準為 0.11-0.29 美元每 750 毫升。法國遵守歐盟單一市場與海關聯盟規則，不會單獨對進口自美國的紅酒徵收關稅。

彭博社指出，川普曾於 2011 年在美國弗吉尼亞州開設了一個釀酒廠，他對紅酒的知識可能來自與此。不過川普接下來攻擊法國的推文，在歷史知識方面暴露了不足。

川普上周末前往巴黎出席了第一次世界大戰結束 100 周年紀念活動。在參加活動之前，川普發布推文炮轟了法國總統馬克龍關於建立「歐洲軍」的表態，認為在羞辱美國。他也一度因為害怕淋雨，未能前往美軍公墓悼念陣亡美軍將士而引發了眾怒。

今日（11 月 13 日）川普公開解釋稱，自己第二天就「冒着瓢潑大雨」在美軍公墓發表演講，「假新聞」們基本沒有報導。他也再一次抨擊了法國建立「歐洲軍」的想法，諷刺一戰二戰中的法國都要靠美國來救援：「馬克龍建議組建自己的軍隊來保衛歐洲，對抗美國和俄羅斯，但德國在一戰和二戰中打敗法國，巴黎都開始學習德語了直到美國救援，現在就給 NATO 付錢！」

一位法國總統高級顧問回應道，很高興川普有時間學習了一點歷史知識。前任比利時首相伏思達（Guy Verhofstadt）則諷刺稱：「川普不了解的是，沒有法國的錢，美國就不會存在，因為是法國資助了美國的獨立戰爭，他們甚至給了你們自由女神像來慶祝勝利。」

彭博社評論稱，上述法國官員仍強調川普與馬克龍上周交談了幾次，兩人關係還是不錯，但不管兩位國家元首私交多好，兩國政策的分歧還是公開敵對化了。

CNN 認為，川普多次在推特上抨擊「歐洲軍」，可能預示着在即將到來的高級別國際會議上，川普將與美國傳統盟友保持距離。今年 6 月舉行的 G7 峰會氛圍就很不「和諧」。法新社也稱，川普此次反應可能會加劇跨大西洋關係的緊張。

也有分析認為，在美歐自由貿易區談判尚未開始的情況下，川普想藉此來提醒一下馬克龍，不要從中作梗，因為在汽車關稅之爭達成協議後，美法的農產品之爭可能會成為美歐自由貿易區談判的最大障礙。

馬克龍與川普確實有公開嗆聲的跡象。上周末的一戰結束紀念儀式上，馬克龍強調「愛國主義是國家主義的反面」。法國總統辦公室也公開發表內容摘要顯示：「如果先把自己的利益放在首位，無視其他人的利益，我們就抹去了一個國家最應珍惜並令它保持活力的東西：道德觀。」外界普遍認為，這是馬克龍在暗諷川普的「美國優先」政策。

而本周二，川普在推特上也毫不留情面地「回敬」稱：馬克龍只是想轉移話題，讓人們忘記他的民調支持率非常低只有 26%，以及法國的失業率高達近 10%。法國人本身就是「國家主義的」，他們非常自豪也有權這樣做。川普也借用自己的競選口號稱：讓法國再度偉大吧！

周一的消息顯示，美國商務部正在起草文件，計劃以國家安全為由，向進口汽車徵收關稅。川普計劃周二與白宮貿易團隊會面，討論汽車關稅的報告草案。川普曾向其他官員透露，他認為汽車關稅是貿易談判的最佳籌碼。美國之所以能在與加拿大的談判上獲得優勢，就是因為用汽車關稅作為籌碼，向加拿大總理特魯多施壓。全球貿易局勢再起波瀾，一度推動歐美股市大幅下挫。