宏達電VR結合藝術領域再傳捷報 協力法國橘園美術館展出莫內VR體驗

宏達電 (2498)VR(虛擬實境) 結合藝術領域再傳好消息，宏達電今 (14) 日宣布 VIVE Arts 協力法國橘園美術館、首度展出印象派畫家莫內 VR 體驗「Claude Monet, The Obsession with Water Lilies」。透過互動式 VR 體驗帶參觀者走入莫內位於法國吉維尼小鎮的故居，探索莫內最終作品起源的睡蓮池花園，再到這幅作品的作畫地點，完全沉浸於莫內繪畫這個獨特作品的過程中。該作品同時也獲得第一次世界大戰百年集團認證為「百年經典」。HTC Vive Arts 總監張忠為表示，很高興參與橘園美術館的莫內 VR 體驗展，透過莫內 VR 體驗，全世界的觀眾可以栩栩如生地欣賞莫內的睡蓮和激發他靈感的美麗花園，並親臨他作畫的工作室。



宏達電日前公布第三財報，第三季營業毛利率由第二季 2.7% 增加至 4.7%，是自去年第四季以來連續三個季度毛利率成長，營運費用審慎維持成本控管。而第三季每股虧損為 3.18 元。不過由於第一季受惠與 Google 交易 Pixel 團隊獲利入帳，累計前三季每股盈餘 (EPS) 達 20.01 元。



而宏達電近期股價在 10 月 15 日跌至盤中低點 30.05 元後，一路反彈至昨 (13) 日盤中高點 46.55 元，一個月時間漲幅達 54.9%；而在今日最新出爐的 MSCI 最新一季度調整中，宏達電由原先的全球標準指數台股成分股中遭剔除，轉而新增至全球小型指數台股成分股名單中。

