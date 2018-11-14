力達-KY第三季獲利季增20% 前三季每股盈餘6.46元

力達 - KY(4552) 公布第三季財報數字，第三季稅後淨利為 2.52 億元，季增 20.2%，年減 5.5%，每股盈餘為 2.52 元；累計前三季稅後淨利為 6.46 億元，年減 6.8%，每股盈餘為 6.46 元。第三季合併營收為 19.65 億元，季減 8.8%，年減 11.3%，營業利益為 3.25 億元，季減 9.9%，年減 16.9%；業外部分受惠於匯兌迴轉利益大幅回沖，稅後淨利為 2.52 億元，季增 20.2%，年減 5.5%，每股盈餘為 2.52 元，營利率及稅後淨利率分別為 16.5%、12.8%。



累計前三季合併營收為 60.06 億元，年增 0.3%，營業利益為 9.92 億元，年減 5.5%，稅後淨利為 6.46 億元，年減 6.8%，每股盈餘為 6.46 元。



毛利部分，第三季毛利率為 23.2%，公司指出，原材料行情居高不下，但高階出貨比重持續穩定增加，第三季活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔比 35.5%、48.6% 及 13.1%，且配合螺桿主機自製啟動，稍稍減緩成本上升影響，使毛利率能維持一定水準。



10 月份產品比重，螺桿出貨比重正式突破 5 成，成長速度超過預期，力達對內完成新產品開發，11 月正式推出無油式渦漩機，將環保及效能機種的層次再向上提升，更適用於高端精密行業；對外積極拓展品牌力度、爭取外銷訂單，除加強與經銷商互動外，下半年積極參展各項空壓機及自動化設備大展，包含上海國際木工機械展、廣交會及上海壓縮機展等，配合中國各項提振內政策，盼能因應中美貿易戰之過渡時期。

