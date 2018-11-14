中保今年本業獲利成長 前三季EPS達3.42元

中保 (9917) 董事會通過第三季季報數字。中保今年本業獲利明顯成長，累計前三季合併營收 98.86 億元，年成長 2.03%；營業淨利為 18.73 億元，年成長 15%，稅前淨利為 18.54 億元，年減 10.93%，EPS 達 3.42 元，主因去年有國產建材實業出售土地利益的業外認列。中保自結 10 月合併營收為 11.06 億元，年成長 3.7%。累計前 10 月合併營收 109.92 億元，年增 2.2%。



中保指出，人力成本 (最低工資、時薪及勞健保) 逐年增加，多數社區、辦公大樓等用戶為了減少成本的衝擊，開始找尋簡化人力的解套方式，中保從去年底即開始佈局，推出「中保無限＋智慧樓管方案」即所謂「換警專案」，透過物聯網服務系統，取代傳統駐衛警的人力，也提升管委會或客戶的管理效能。產品上市後，詢問度相當多，預計為中保無限＋帶來新一波業績的成長，中保無限＋自推出後，客戶數穩定成長，目前即將突破 6 萬戶。



全球天氣異常，暴雨所帶來的水害與土石流，及地震頻頻所造成設備、設施與建築物的破壞。看好智慧災防的需求，子公司中保防災營業項目含地震預警系統、水情監測系統、橋樑監測系統、建物結構體監測系統及邊坡監測系統等。中保防災今年營收及獲利較去年大幅成長，累計至 10 月營收成長 297.48%，未來幾年仍可以創造新高。



負責停車場業務的國雲樓管 (國雲停車場) 及國雲保全(國雲科技)，今年均有亮麗的表現。國雲樓管在近日新北市路邊停車場，因舊約到期重新啟標，每月營收增加 300 多萬元。南部國雲保全的停車場營收累計至 10 月份也成長 499.07%。未來兩家子公司均朝智慧停車場業務規劃，將可帶來更高的營收與獲利。



看好社會住宅與智慧城市未來展望，中保統整集團資源，整合機電、弱電及消防的機電總包方式與中保無限＋的物聯網技術，跨入營建工程，未來智慧大樓的智慧化工程，都可以由中保來完成。子公司台濼控制逐步轉型，將從過去的環控及燈控業務，走到機電總包的整合，目前已陸續承接數件上億元的案子，未來可帶給集團更大的合併營收。



日盛保全於今年 5 月份結束營業，也結束運鈔保全的戰國時代，立保保全之前承接國泰世華 ATM，也陸續交接中國信託 ATM 補鈔業務，營益率已逐漸回升。目前立保保全有機會透過國泰世華 ATM 升價及其補償給予的業務，營收及獲利可逐月增加，逐漸脫離低谷。