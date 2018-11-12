宏達電Q3毛利率連3季走揚 每股仍虧3.18元 前3季EPS 20.03元

宏達電 (2498-TW) 今 (12) 日公布第 3 季財報，毛利率季增 2 個百分點，為連續 3 季走揚，但營益率則較上季衰退 18 個百分點，使第 3 季營運持續虧損，稅後虧損 26.03 億元，較上季虧損金額擴大、但較去年同期收斂，每股稅後虧損 3.18 元；前 3 季稅後純益 164.19 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 20.03 元。

宏達電第 3 季合併營收 40.4 億元，季減 41.18%，年減 74.52%，毛利率 4.7％，季增 2 個百分點，年減 5.6 個百分點，營益率 - 68.9%，季減 18.2 個百分點，年減 48 個百分點；稅後虧損 26.03 億元，較上季虧損 21 億元擴大，但較去年同期的虧損 31 億元收斂，每股稅後虧損 3.18 元。

宏達電前 3 季合併營收 196.07 億元，年減 57.72%，毛利率 1%，年減 12 個百分點，營益率 - 57%，年減 40 個百分點；稅後純益 164.19 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 20.03 元。

宏達電表示，第 3 季毛利率較上季增加 2 個百分點，已為連續 3 季毛利率呈現成長態勢，且營業費用也審慎維持成本控管，持續投入創新科技研發與拓建生態系統發展。

宏達電持續佈局虛擬實境 (VR) 業務，在 VR 業務方面有重大發展，宏達電表示，硬體方面，Vive 無線模組已於全球正式上市，軟體平台方面則有 Viveport 推出兼容 Oculus Rift 的應用內容，擴大用戶市場與創新高階 VR 一體機平台 Vive Wave。

近期宏達電也發表首款區塊鏈手機「EXODUS 1」，預計 12 月到貨，目前已在美國、台灣、香港等 34 個國家與地區開放申請，此外，也發表「U12 Life」手機，其為 U12 系列再添一生力軍。