天災、貿易戰影響 日本第3季GDP萎縮1.2%

日本內閣府 14 日公布數據，由於出口下滑，以及一系列地震和颱風等天災影響，7 月至 9 月的企業和消費者支出受影響，第 3 季經季節性調整 GDP 增長率較上季萎縮 1.2%，不如分析師預期的 1.0%。

日本 GDP 每季變化

9 月時，颱風燕子襲擊大阪的都市圈，對交通設施造成破壞，日本西部地區出口受影響達數週。同一月份，北海道地區出現芮氏規模 6.4 的地震，旅遊業和服務業受創。

日本是以出口為導向的國家，但出口因颱風而大幅受損，Q3 出口年減 7.1%，季減為 1.8%，為 3 年來最低跌幅。天災亦使日本的農業生產受影響，使蔬菜價格提升，抑制了家庭消費。

調研公司 Capital Economics 的資深日本經濟學家 Marcel Thieliant 指出，消費者支出的停滯令人擔憂，因勞工實際收入去年實質增長達 1.5%，卻未帶動消費，但他預測，消費者支出將會有所攀升，因日本預計在明年 10 月 1 日起調升消費稅，家庭支出將提前做規劃。

數據公布後，日本經濟再生大臣茂木敏充表示，儘管第 3 季出現經濟萎縮情況，但主因為天災使消費和出口受損，他認為在內需的帶動下，日本經濟仍在逐復甦。

然而，茂木敏充指出，需要關注來自海外的不確定性、金融市場波動與貿易問題如何影響全球經濟。美國和中國之間的貿易戰持續升溫，美國聯準會 (Fed) 預計將維持升息步伐，市場普遍預期將在 12 月升息 1 碼，全球經濟前景不確定性日益攀升。