瑞銀：明年經濟預期將持續擴張 但危機四伏

《彭博社》報導，瑞士銀行 (UBS) 的策略師在最新報告中指出，廣泛的全球市場有望在 2019 年延續漲勢，儘管牛市正逐漸接近尾聲，而明年最顯著的風險為週期可能轉向。

由 Yianos Kontopoulos 帶領的策略師在報告中寫道，宏觀的不平衡性在全球仍處於低水平，通膨受到控制，而全球的金融環境偏向寬鬆情況，這些有利的因素使瑞銀預測，有 70% 的機率，經濟將持續擴張至明年年底。然而，該行策略師認為，看起來相當良好的前景，正面臨越來越多風險。

(左) 美國財政刺激力道 (右) 聯邦基金利率接近中性利率

瑞銀認為全球資產面臨 3 大挑戰：

1. 美國經濟週期可能將轉入較險惡的階段，財政刺激將在 2018 年第 4 季到頂端，利率則是越來越靠近中性利率，甚至有可能會超過。同一時間，美中貿易戰持續升溫。

2. 美國核心通膨可能會堅守在較高水平，歐洲的核心通膨則是開始加速。歐洲央行預估明年將開始升息，與美利差將逐步縮窄。

3. 中國上個月公布減稅措施，財政及貨幣寬鬆政策步伐有所回升，貨幣風險可能提升

策略師指出，美國可能的經濟增長減緩，並不足以使全球股市走低，但是波動預期將會增加。他們認為美元將仍然昂貴，新興市場將持續面臨挑戰，信貸具有結構性風險。

他們認為，現在約有 1/3 的機會，經濟週期可能進入較險峻的階段，但若下列因素發生，則機率將提升至 5 成左右。包括：