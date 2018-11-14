瑞銀：明年經濟預期將持續擴張 但危機四伏

《彭博社》報導，瑞士銀行 (UBS) 的策略師在最新報告中指出，廣泛的全球市場有望在 2019 年延續漲勢，儘管牛市正逐漸接近尾聲，而明年最顯著的風險為週期可能轉向。
由 Yianos Kontopoulos 帶領的策略師在報告中寫道，宏觀的不平衡性在全球仍處於低水平，通膨受到控制，而全球的金融環境偏向寬鬆情況，這些有利的因素使瑞銀預測，有 70% 的機率，經濟將持續擴張至明年年底。然而，該行策略師認為，看起來相當良好的前景，正面臨越來越多風險。
瑞銀認為全球資產面臨 3 大挑戰：
1. 美國經濟週期可能將轉入較險惡的階段，財政刺激將在 2018 年第 4 季到頂端，利率則是越來越靠近中性利率，甚至有可能會超過。同一時間，美中貿易戰持續升溫。
2. 美國核心通膨可能會堅守在較高水平，歐洲的核心通膨則是開始加速。歐洲央行預估明年將開始升息，與美利差將逐步縮窄。
3. 中國上個月公布減稅措施，財政及貨幣寬鬆政策步伐有所回升，貨幣風險可能提升
策略師指出，美國可能的經濟增長減緩，並不足以使全球股市走低，但是波動預期將會增加。他們認為美元將仍然昂貴，新興市場將持續面臨挑戰，信貸具有結構性風險。
他們認為，現在約有 1/3 的機會，經濟週期可能進入較險峻的階段，但若下列因素發生，則機率將提升至 5 成左右。包括：
- 聯邦基金利率上調超過 125 個基點
- 一年的總體通膨率加速 200 個基點
- 實際股票報酬率下跌 10%
- 信貸增長速率超過近期趨勢 200 個基點
- 美國經常帳帳戶占 GDP 比率下滑 0.75%