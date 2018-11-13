全球第二例！G7國家首例！日本央行總資產超過本國GDP

日本央行購買資產的行動現在看來是如此瘋狂，以致於其總資產竟然超過了本國的經濟體量。

這是日本首次出現這種情況，也是 G7 國家中的第一例，是僅次於瑞士國家銀行（Swiss National Bank）的全球第二例。

周二公布的央行數據顯示，截至 11 月 13 日，日本央行總資產增至 553.6 兆日元 (約合 4.87 兆美元)，高於今年早些時候公布的 4-6 月日本名目 GDP 年化規模（552.8 兆日元）。

更瘋狂的是，日本央行所持資產規模比土耳其、阿根廷、南非、印度、印尼這五個新興經濟體的 GDP 總和都要高。

日本央行持有的資產規模是全球市值最高上市公司蘋果（Apple）的五倍多，是日本市值最高企業豐田汽車（Toyota Motor Corp.）的 25 倍。

日本 7-9 月的 GDP 初值將於周三公布。由於之前出現的暴雨洪水和地震，市場普遍預計 GDP 數據將有所縮水。

日本央行從 2013 年開始實施大規模貨幣寬鬆政策，不斷吃進符合標準的資產，從而使得其資產負債表規模持續膨脹。

在日本央行持有的資產中，其中，日本公債的持有量達到 4691 億日元，為支撐股市而持有的股票 ETF 價值為 224 億日元。

這樣一個持續了五年半的超級大放水政策確實把日本經濟拖出了長期通縮的泥潭，但卻遲遲未能達到 2% 的通膨目標。

因此，有些投資者認為日本央行的貨幣政策太過於激進了，這反過來迫使該行繼續購買大量債券和股票，儘管世界其他主要央行已經開始逐步撤出金融危機之後實施的貨幣寬鬆政策。

現在，日本央行終於放鬆了此前一直堅持的刺激性政策立場，央行行長黑田東彥在本月 5 日鬆口稱，鑒於當前緩慢通貨膨脹，央行仍有必要繼續寬鬆，但寬鬆政策不會持續五年以上。

當時黑田東彥表示，實施大規模刺激政策已經不是最佳方案，一旦通膨情況接近目標，希望能夠推進貨幣政策正常化。這一表態是繼 10 月份黑田暗示日本將退出寬鬆政策之後，又一次更加明確的退出信號。