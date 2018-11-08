日本9月核心機械訂單驟減18.3% 創史上最大跌幅

日本內閣府週四 (8 日) 發布統計數據顯示，商業活動受到地震和颱風等天災擾亂，日本 9 月經季節性因素調整後的民間核心機械訂單金額驟減 18.3%，遠超過於市場預期降幅 10%，也刷下史上最大跌幅。

10 月數據顯示，船舶和電力公司的訂單較具波動，民間核心機械訂單金額為扣除上述兩種訂單後的機械訂單數據；日本核心機械訂單 9 月金額為 8022 億日圓，8 月時月增 6.8%，金額為 9815 億日圓。

日本民間核心機械訂單變化

總計 7 月至 9 月的日本機械訂單金額達約 7.5 兆日圓，較 4 月至 6 月增加 2.7%：同一時期，民間核心機械訂單金額約 2.7 兆日圓，較 4 月至 6 月增加 0.9%。

儘管 9 月訂單金額大幅下滑，日本內閣府預測，10 月至 12 月的民間核心機械訂單金額約為 2.8 兆日圓，較前一季增漲 3.6%，部分經濟學家認為此預測過於樂觀。此預測數值為根據 280 家機械製造商所提供數據集結而成。

數據顯示，由於化學品、電子產品和汽車製造商的訂單減少，9 月製造業訂單金額月減 17.3% 至 3764 億日圓，而 8 月份時為月增 6.6%。

另一方面，由於鐵路車輛、重型機械和電腦訂單減少，9 月非製造業的機械訂單則是較前月減少 17.1%，8 月時增長 6.0%。

日本 7 月至 9 月的經濟擴張預期將年減 1%，主要受到天災和海外需求放緩所影響，日本政府將於 11 月 14 日公佈數據。日本 9 月海外機械訂單下降 12.5% 表明出口需求減弱。



分析師認為，日本經濟將可從本季天災所造成的損害中恢復，然而，若海外需求進一步減弱，公司將有可能抑制資本支出。全球經濟增長動能降低以及美中貿易戰可能造成的影響，為經濟前景的風險。