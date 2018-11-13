【華冠投顧】美股重挫，台股開低走高，明日挑戰月線反壓!

美股昨晚崩跌，台股今日開低走高，最低 9616 點，最高 9777 點，收盤下跌 55 點，9775 點作收，，成交量 1120 億元，價跌量增。

台股上周四漲到萬點已提醒過大家要警戒，短線不要追不要買，逢高調節一趟，今日受美股重挫影響，台股最低跌至 9616 點，大跌 215 點，隨即開始震盪一路走高，指數拉了 159 點，個股多是開低走高。焦點股: 售蘋果股價重挫影響，蘋果供應鏈大立光 (3008) 破底後翻紅，大幅震盪 1066%，其他蘋果概念股如穩懋 (3105)跳空跌停鎖死，台積電 (2330)，鴻海 (2317)、美律 (2439)、可成 (2474)、嘉聯益 (6153)、台郡 (6269) 股價收黑。至於被動元件禾伸堂(3026) 漲 3.49%，國巨 (2327) 及華新科 (2492)，小紅作收。矽晶圓除環球晶 (6488) 外，其他中美晶 (5483)，合晶(6182)，嘉晶(3016)，台勝科(3532) 等股價均收紅。

台股今日開低走高，日 K 線留下影線紅 K 棒，外資買超 22.1 億元，籌碼對多方有利，明日挑戰月線反壓 9798 點位置，唯量是問。

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