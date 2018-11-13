【華冠投顧】武傑電台:美股大跌!台股開低走高!內文告訴你更多看法!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、9958 世紀鋼、2492 華新科、2498 宏達電、2327 國巨。

台股盤勢分析:

信心測試 2

因受到昨天美股大跌 602 點的影響，台北股市早盤大跌 - 104 點開出，隨後加權指數下挫至今日最大跌幅 - 215 點後，低接買盤出籠，一路收斂跌幅，尾盤指數跌點縮小，終場下跌 - 55 點作收，收在 9775 點，成交量 1119 億。

今天早盤雖然受到美股大跌影響，亞股早盤普遍下跌出；不過，從昨天美股大跌的元兇之一的蘋果股重挫 5% 來看，台股的蘋概股卻沒想像中的恐慌... 反而很多開低走高，加上人氣股被動元件等許多股票還有翻紅的表現；就目前觀察台股的期、現貨的走勢研判，技術面看起來依舊是『利空回測』走勢。

研判這幾天的『信心測試』後，台股還是會有『驚驚漲』的表現!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2498 宏達電、1526 日馳、6525 捷敏 KY、3511 矽瑪、5278 尚凡、2388 威盛、6266 泰詠… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

8155 博智、6153 嘉聯益、8431 匯鑽科、2356 英業達、2360 致茂… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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