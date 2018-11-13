【華冠投顧】開低走高補缺口、漲價題材是關鍵

鍾騏遠 分析師

台股今天相當勇猛，因為昨天美股費城半導體指數大跌 4.4%，台股今天雖開低 200 點，但盤中買盤不斷，尾盤拉抬到僅剩下跌 55 點，除了漲價題材類股翻紅，許多個股當天即補完空方缺口。先前 10/31 的長紅 K 原則上是守住了，加上月線扣抵值，下一周進入低檔區，如果指數可以重回 10 日線之上，則指數下周仍有機會表現。

漲價題材方面，僅國巨出現新低點，而華新科、禾伸堂則是守住前低，加上矽晶圓族群環球晶、合晶、嘉晶都守在 10 日線之上，可見這次的拉回修正，剛好提價做手收籌碼的機會。另外光學族群也同步翻紅，指標股大立股雖出現新低，但尾盤拉高向上、上漲近 5%，可見市場大戶並未完全棄守。

明天是加權指數 10 日線扣抵值的跳升點，如果指數不能重回 10 日線，則台股將會持續震盪。另外，美元指數跳升向上，代表市場資金流入避險，不過台幣今天盤中急升，不久之後台股隨即上漲，可見國際投資人仍看好台股當中，超跌個股的後續表現，不妨留意第三季毛利上升的個股，後續有機會表現。

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