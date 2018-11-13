【日盛投顧】短壓漸漸沈重 整理格局難免

◆盤勢分析

1. 在美股重挫影響下，台股週二亦呈現開低，尤其受到利空消息影響的蘋果概念股下跌幅度尤其沈重，終場前跌幅明顯收斂，終場僅下跌 55.37 點，跌幅 0.56%，收在 9775.84，成交金額稍稍放大至 1120.92 億元。

2. 觀察台股技術面，10 月下旬見 9400 低點後緩步盤堅，惟量能無法放大，使得指數持續受制於 20 日均線反壓，經過週二跳空下跌後，短期均線皆已失守，甚至開始出現走跌，日 KD 指標於高檔呈現交叉向下，即便週二留下影線收紅 K 棒，恐怕難以克服台股上檔壓力沈重，在成交量沒有出現明顯改變前，加權指數最好狀況將是呈現區間整理格局，預料整理區間在 9550-9850，盤面結構呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 + 22.39 億元、投信 - 3.27 億元、自營商 + 5.33 億元，三大法人合計買超 24.45 億元。

3. 在櫃檯市場部份，極短線走勢優於集中市場，暫時力守於 20 日均線之上，惟櫃檯市場中、小型電子股僅呈現零星個股表現，欠缺族群性，本次櫃檯市場反彈主軸的個股，例如 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、5483 中美晶，週二亦普遍整理，3105 穩懋甚至跌停做收，操作上暫採觀望，待指標股轉強，才有再攻機會。

個別族群表現，聚焦面板相關、水泥、越概

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.71%、金融 - 0.49%、非金電 - 0.38%、櫃檯市場 - 0.30%，各區塊短期以金融股表現相對強勢，持續是護盤要角；電子股在權值股沒有表現，以及蘋果概念股走跌的影響下，僅有個別族群表現，PCB、IC 設計、面板相關、連接線器、網通較值得留意；非金電表現主軸在水泥、食品，以及短線趨勢仍然偏多的塑膠二線、越概。