虎牙Q3財報：連續4個季度持續盈利 盤後大漲7%

虎牙直播周一美股盤後公布截至 2018 年 9 月 30 日的第第三季（Q3）財報。財報顯示，Q3 虎牙延續了營收增長趨勢，總收入達到人民幣 12.77 億元，年增率增 118.8%，高於分析師預期的 1.79 億美元（約 12.46 億元）。凈利潤達到人民幣 1.21 億元，去年同期凈虧損人民幣 2930 萬元，已連續 4 個季度持續盈利。

受此消息影響，虎牙盤後大漲 7.03%。

2018 年 Q3，虎牙行動端平均 MAU(月活用戶數) 為 4940 萬，年增率增 28.2%；平均 MAU(月活用戶數) 為 9900 萬，年增率增 14.6%; 付費用戶數為 420 萬，年增率增 37.8%。

虎牙預計 2018 年 Q4 總收入位於 [14，14.40] 億元之間，比去年同期增長 88.9% 到 94.3%。

虎牙首席執行官董榮傑先生表示付費用戶數大幅增長反映了用戶對我們內容價值的認可。

虎牙首席財務官沙大川也表示，虎牙重視主播對其觀眾社區的服務，持續提升用戶的參與度，而付費用戶的良好增長趨勢，進一步驗證了我們所看到的機會。

以下是 Q3 業績詳解：

營收延續增長趨勢

2018 年 Q3，虎牙營收 12.77 億元，年增率增 118.8%，保持穩定增長的態勢。公司預計 Q4 總收入位於 [14，14.40] 億元之間，比去年同期增長 88.9% 到 94.3%。