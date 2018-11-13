很嗨喲！A股連續兩日百股漲停 創業板成交量創新高

板早盤10分鍾強勢翻紅放量突破60日線，滬指自然也不能落後，總之很嗨呀！外圍一片綠光下我A突圍，再次鶴立雞群，個股普漲，實現連續兩日百股漲停，甚至有點“瘋”。

今日，滬深兩市兩市低開後在殼資源、創投板塊的刺激下，指數迅速走高;市場熱點全面開花，滬指盤中漲超1%，深成指一度收復8000大關，創業板指創指大漲2%，指數再度站上60日線，成交量創歷史新高。創投概念、低價殼資源等上演漲停潮，妖股恒立實業(000622-CN)漲停14天13板，滬深兩市今日再度超130多隻個股漲停，僅300多隻個股飄綠，繼昨日後連續2天超百股漲停。

截止收盤，滬指收報2654.88點，漲0.93%，成交額1896億;深成指收報7963.66點，漲1.68%，成交額2660億;創業板收報1392.05點，漲1.70%，成交額813億。

今日北上資金淨流入26.74億元，滬股通淨流入13.77億，深股通淨流入12.97億;其中，滬股通中資金流入最多的是太平洋(601099-CN)，淨流入2.28億;資金流出最多的是中國太保(601601-CN)，淨流出1.17億。深股通中資金流入最多的是二三四五(002195-CN)，淨流入2.24億;資金流出最多的是新光圓成，淨流出3.48億。

從盤面上看，行業板塊全線上漲，創投概念股、殼資源概念股持續受追捧，市場賺錢效應爆棚;文化傳媒、網絡遊戲領漲，福建自貿區、殼資源、ST板塊、證券等板塊漲幅居前，銀行板塊、鋼鐵漲幅則相對較弱。

網遊、傳媒板塊領漲 熱點全面開花

A股隨外圍跌勢今早順勢大幅低開，其中不乏因匯率貶值拖累的石油、煤炭、保險、釀酒等權重白馬集體陷入調整導緻，但隨後在殼資源、創投板塊的刺激下，市場熱點全面開花。政策面目前支持民企，那麽市場就是中小票的天下，本週盤面題材爭先恐後表現也實際上驗證了這點。

今日文化傳媒、網絡遊戲板塊指數整體均漲近5%，多元金融、體育概念、創投等板塊漲幅均漲近4%，券商大漲超3%;傳媒股領漲，長城動漫(000835-CN)、長城影視(002071-CN)、天舟文化(300148-CN)、華誼兄弟(300027-CN)集體封板，華聞傳媒(000793-CN)隨後漲停，光線傳媒、時代出版(600551-CN)全線大漲;殼公司板塊全線走強，恒立實業(000622-CN)再度封板，14天13板，亞星化學(600319-CN)、亞太實業(000691-CN)、大連電瓷(002606-CN)、德美化工(002054-CN)、光洋股份(002708-CN)、青海華鼎(600243-CN)集體漲停;高送轉板塊拉升，川金諾(300505-CN)一度四連板;創投板塊依舊強勢，浙江永強(002489-CN)、市北高新(600604)、北緯科技(002148-CN)、民豐特紙(600235-CN)、茂碩電源(002660-CN)、南紡股份(600250-CN)等集體漲停;券商板塊集體拉升，哈投股份(600864-CN)強勢漲停，太平洋(601099-CN)觸及漲停，國海證券(000750-CN)、西南證券(600369-CN)、第一創業(002797-CN)集體跟漲逾5%。

高層頻繁亮大招 政策面支持民企

近期，浙江省、河北省、上海市、廣東省、江西省、江蘇省、湖南省等地密集出台了促進民營經濟發展的政策，其中在降低成本方面，規模預計達萬億元。11月份以來，已有多家民企上市公司通過增資、出讓債權、接受戰略入股等方式逐步走出困局。值得註意的是，伴隨部分公司股價逐漸跌至估值底部，市場化資本積極搶籌被此前股市下跌“誤傷”的企業。此外，證監會等三部門近日聯合發佈《關於支持上市公司回購股份的意見》，將促使資本市場投資者恢復理性，纾解部分上市公司的流動性困境，被“錯殺”的公司有望回歸合理價值。

高層頻繁亮出大招實質是拯救市場和民企，增量的真金白銀也就跟隨紛至沓來。從近期市場結構性行情特徵看，一旦市場股價跌透了，無論利空，還是利好，都會轉換為上漲動力，原理就在於“機會是跌出來的”。

題材股狂歡後謹防短期殺跌

近期輕指數、重個股的說法已經被資金發揮到了極緻，本週兩個交易日俨然一個小牛市的錯覺，給人一種踏空的感覺。今日A股市場低開後迅速走高，回歸至平盤線附近。相較於美股大跌行情，大盤走出了獨立的行情，尤其在銀行、保險等金融板塊尚未明顯護盤的情況下，盤面擺脫了美股的影響。不過現在大盤尚未完全擺脫弱勢特徵，短線震蕩在所難免。

面對眼前這種小“瘋”牛行情，兩市放量上漲，接力資金充沛，所以沒有出現比較多的大面現象，但分化肯定還是有的，隻是個股輪動上漲、從漲停數量來看情緒不減，繼續處於個股共同繁榮的階段。個股層面有很多局部性的波段機會，投資者還是應踩準節奏高抛低吸為宜，接下來幾天一方面要註意短線連續爆發個股的回撤可能，另外則關註超跌屬性下的政策實質利好的帶來的套利機會。另外值得一提的是，據近幾次統計，美股暴跌超過600點後A股次日的表現大多不儘人意，而且美元強勢下，人民幣匯率逼近7的位置、大宗商品油、黃金遭遇不同程度重挫，給市場造成的衝擊都不得不防。總之，股票有風險，投資需謹慎。短期依舊建議逢高減倉下耐心等待下一次的低吸良機，註意以免踏入題材股最後狂歡的陷阱。

作者：毛莉

編輯：唐文英