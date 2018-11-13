這個沒人談及的觸發美股大跌原因——美元

雖然川普認為周一美股的暴跌是由於「民主黨未來可能對總統進行的騷擾」，但華爾街的分析師們卻表示美股重挫的背後，也有強勢美元的推波助瀾。

本周一，美元指數持續大漲，最高觸及 97.71 點，創 18 個月以來新高。與此同時，美股大幅收跌，道指跌 600 點，標普跌近 2%，納指跌近 3%，重回修正區間。

對此，State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，強勢美元對美股市場來說可能是一個挑戰：

「由於標普 500 成分股中 40% 的利潤都來自美國以外的市場。而隨著美元的走強，這無疑會給這些境外收益帶來風險。」

而美元之所以繼續「爆發」，CNBC 認為這主要是因為投資者們增加對聯準會下個月升息的押注，且歐洲政治風險施壓歐元和英鎊。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 稱，最近幾個交易日美元一直受到聯準會下月升息消息的提振：「總體而言，美元正處於今年最佳水平。」

法國農業信貸銀行 G-10 貨幣策略負責人 Valentin Marinov 甚至表示，「美元為王」的局面還可能會繼續下去。而鑒於聯準會 2019 年預計會繼續升息，美元的強勢或將持續到明年第一季。

上周聯準會會議聲明暗示，升息將在 12 月份到來，在經濟樂觀和薪資增長壓力之下，2019 年中期也將會有兩次升息。

市場調查數據顯示，聯準會在今年 12 月升息 25 個基點的機率高達 77.5%。自 2015 年 12 月啟動本輪升息周期以來，聯準會目前已升息 8 次。

不過市場也存在不同的聲音。法國巴黎銀行資產管理外匯團隊副主管 Momtchil Pojarliev 就提出了相反的看法，他預計未來 6 到 9 個月內美元指數可能下跌 10%。

北歐銀行也同時指出，未來 2-4 個月內，考慮到歐央行將在明年開始縮表進程、歐洲核心通膨有望反彈，且美國國會迎來分裂局面，川普可能遭到彈劾，美元將受到負面影響。與此同時，美國在明年初可能面臨債務上限危機，美元也將因此承壓。