高盛跌超7%創兩年新低 馬來西亞尋求就1MDB交易全額退款

在馬來西亞財長透露就主權投資基金 1MDB 案尋求全額退款後，高盛股價重挫。

美東時間 12 日周一，高盛低開低走，開盤僅跌約 0.3%，但盤中跌幅迅速擴大，一度跌破 206 美元，創 2016 年 11 月 17 日以來盤中新低，日內最大跌幅超過 7.5%，最終收跌 7.46%，創 2011 年 11 月以來最大單日跌幅，收報 206.05 美元，收創 2016 年 11 月 11 日以來新低。身為道指第二大成份股，高盛大跌明顯拖累道指，周一道指跌超 600 點，其中約 100 點都源於高盛。

當天稍早，馬來西亞財長 Lim Guan Eng 表示，對於高盛經手 1MDB 幾十億美元的問題交易，馬來西亞將尋求高盛退還所有交易收費。因為在前高盛銀行家 Tim Leissner 承認參與 IMDB 醜聞的罪行後，等於高盛間接承認了有罪。

值得一的是，高盛曾表示，Leissner 欺騙了公司，逃避了公司的內部風控。但曾任高盛東南亞地區最高負責人的 Leissner 上周表示，自己的罪行與高盛傾向保密的企業文化有關。

「向某些合規與法律事務的員工隱瞞實情完全符合高盛的文化。」

美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金，從中賺取約 6 億美元。檢察官稱，籌資期間，超過 27 億美元被轉移到由馬來西亞金融家 Jho Low 和 Leissner 等人控制的帳戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一支基金提供資金，以及為他的妻子購買珠寶。

上上周四，美國司法部指控 Leissner 和另一名前高盛銀行家 Roger Ng 同 Low 共謀，將他們從 1MDB 貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對 1MDB 案提出訴訟。Leissner 已經認罪。他承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律，目前他將面臨 4370 萬美元罰款。

Roger Ng 和 Low 也因涉嫌違反外國反賄賂法和洗錢罪被起訴。馬來西亞當局稱，51 歲的 Ng 已在馬來西亞被捕。36 歲的 Low 目前仍不知去向。

最近 1MDB 醜聞進一步發酵，連今年 10 月剛剛卸任、帶領高盛渡過金融危機的前 CEO Lloyd Blankfein 都未能倖免。

華爾街見聞上周提到，英國《金融時報》援引知情人士稱，Blankfein 曾於 2009 年與納吉布共同出席了 1MDB 會議，那次會議正是由 1MDB 貪污案的兩位涉案人員 Low 和 Leissner 安排並直接參與的。而華爾街日報消息說，不止是 2009 年的會議，Blankfein2013 年也會見了納吉布。

高盛的一名發言人後稱，Blankfein 領導高盛 12 年，這期間和很多人見過面，不可能知道納吉布會把 Low 也帶到會議上。他根本不記得見過 Low。沒有任何跡象顯示，Blankfein 當時知道高盛有和 Low 相關的合規擔憂。