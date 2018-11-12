【日盛投顧】指數回測9800大關

◆盤勢分析

1. 在受到上周五美國科技股表現不佳影響，周一晨間亞洲股市平盤附近窄幅波動。加權指數開低震盪，一度跌破 9800 點大關，隨後 2330 台積電緩步走高，帶動指數由黑翻紅，收盤加權指數上漲 0.01%，收在 9831.21；OTC 指數平盤下窄幅波動，收盤報收 118.23，下跌 0.43%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收紅的小十字線，短線觀望氣氛濃厚。

(2) 量能：成交量縮至 905.79 億元，後續價漲宜量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體再度走低，技術指標呈現走弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 1.81 億元；外資 + 10.62 億元、投信 - 2.36 億元、自營 - 10.08 億元。

小型股拉回整理，台積電、水泥股撐盤

1. 電子類股

(1) 半導體、IC 設計：2330 台積電 10 月業績持續攀高，創單月業績歷史次高水準，力拼 Q4 營收創高，周一股價逆勢撐盤。2388 威盛 10 月年增 6.68%，股價盤中觸及漲停；2379 瑞昱受惠三大產品線出貨暢旺，2019 年有望再走高，股價上揚 2.4%。

(2) 矽晶圓：6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶 10 月營收走高，近日類股股價維持波段高檔震盪。

(3) 手機：2498 宏達電積極搶攻 VR 市場，VIVEPORT 遊戲已達 1500 多種，股價量出強鎖漲停。

2. 非電子類股

(1) 工具機：1590 亞德客 - KY 營收連續五個月下滑，周一股價利空出盡反映，尾盤強勢漲停；帶動同業 2049 上銀跌深反彈上漲 2%。

(2) 航空、水泥：2610 華航進入 Q4 貨運旺季、外資持續買超，收盤股價漲近 3%；1101 台泥 10 營收創歷史新高，股價跳空上漲，也帶動 1102 亞泥收高。