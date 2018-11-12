【華冠投顧】盤後分析：弱勢反彈

劉彥良 分析師

台股上周五大跌 115 點，今天在權值股撐盤下勉強上漲 1 點且成交量掉到 905 億元，沒價又沒量，標準的弱勢反彈，要小心後續向下去打第二隻腳。

中小型股表現疲軟，上櫃指數下跌 0.43%，人氣指標的被動元件族群在國巨 (2327) 傳出蘇州廠產能利用率掉到 5 成的利空下全面走弱，包括華新科 (2492)、禾伸堂(3026) 和奇力新 (2456) 等都大跌 5%。

另一個弱勢族群是傳出 iPhone X 出貨有雜音的蘋概股，今天包括嘉聯益 (6153)、玉晶光(3406) 和美律 (2439) 都大跌半根停板，此外股王大立光 (3008) 也再創波段新低 3020 元，面臨今年低點 3000 元的保衛戰。

目前台股的趨勢還是中長空，而且站不回萬點也導致月線繼續下彎，接下來要小心國際股市的變化，一旦再傳利空則月線將再把指數往下壓，尤其是今天 KD 指標已轉為死亡交叉，技術面上透露本波反彈行情可能已經結束。



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