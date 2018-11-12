【大行報告】廣發策略：受益監管層鼓勵併購重組 小盤股行情仍將演繹

廣發策略發表研報指，關於監管週期變化會對A股市場風格造成的影響，歷史相同之處在於，監管週期隨基本面和市場情況而變化，從嚴監管到鼓勵市場化的過渡中，常伴隨風格切向小盤，歷史共出現五輪市場化週期，其中四次伴隨短期風格切換。

而歷史不同之處在於，市場化常發生於低迷期，管制放松過程中交易流動性和風險偏好結構性修復，嚴監管下最受影響的公司迎來相對收益。此前幾輪市場化初期風格切向小盤若長達三個月以上，則常伴隨小市值兼具高ROE或高盈利增速特性的基本面共振。但自今年10月後期以來，取得顯著超額收益的公司呈現概念股的特徵。本輪風格切換是否可持續仍取決於相對盈利增速和流動性，當前環境下則為民企纾困和併購重組的實質效果。

同時，補流融資限製和再融資時間間隔要求放寬，當前新政給予交易機製和融資渠道更多靈活調整空間。但非公開發行股票仍以發行期首日為基準，減持週期延續新規要求，定價機製上未發生核心變化。量和價具備顯著相關關係，價格調整空間有限或製約量的變化。此外，小盤股當前商譽佔比為歷史5倍，存量商譽減值風險和增量科創板蓄勢待發是本輪小盤風格的新挑戰。

研報又指，回顧05、08和16年的底部，均經歷從前期“估值收縮”到“盈利下行”的傳遞過程。築底後上行初期則以盈利下行但估值上升的組合為主，上漲源於流動性改善及就盈利底部形成一致預期帶來的風險偏好修復。2012年則受政策空間約束對盈利底的預期不斷後延形成較長磨底過程。當前A股已逐步從“估值收縮”邁入“盈利下行”，但仍需等待本輪盈利下修底部預期的形成，“社融底”是關鍵條件，預計本輪社融修復較為溫和。

研報認為，維持“水窮處迎來階段性企穩”，A股階段性修復，中期繼續觀察信用擴張能否見效。管制放松和盈利下行週期配置三條主線。(1)受益於政策對衝(管制放松+民企纾困)的方向;(2)對盈利下行週期不敏感+景氣度向上的逆週期;(3)類債券股票。多重因素下，券商與成長股(通信、計算機)迎來階段修復良機。受益監管層鼓勵併購重組、減少交易摩擦，小盤股的行情仍將演繹。