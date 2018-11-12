有線寬頻折讓40% 向原股東現增籌資6.9億

連續多年虧損、去年易手的有線寬頻 (1097-HK) 公佈以「1 股認購 1 股」形式向原股東現金增資，最多籌資港幣 6.91 億元，每股增資價為港幣 0.109 元，較上週五 (9 日) 收盤價港幣 0.177 元，折讓 38.4%。

有線寬頻公告指出，大股東永升 (亞洲) 持有 43.2% 股份，已承諾悉數認購並同意有條件包銷股份。若小股東不參與現增增資，大股東將在增資完成後，持股擴大至約 71.6%。

有線寬頻預計，這次現金增資集資淨額至少港幣 6.6 億元，當中港幣 1.4 億元將會用來改善硬體設施，包括增強網絡基礎設施、廣播設備等；約港幣 3.5 億元用來外購及製作節目，其餘撥作一般營運資金等。

除了向原股東現金增資外，有線寬頻建議更改每手買賣單位，由每手 1 萬股增至 2 萬股。公告續指出，目前無意在未來 12 個月之內再進行集資。

有線寬頻自 2008 年以來一直陷於財政問題，於去年 4 月易主，時任大股東九倉 (0004-HK) 以「3 股認購 5 股」的原股東現金增資計畫，將有線出讓予當時的包銷商永升(亞洲)，當時增資價港幣 0.21 元，較當時股價折讓逾 6 成，籌得港幣 7.04 億元。

該次現增後，有線寬頻股權得以重組，永升 (亞洲) 的 2 大股東，分別為新世界主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌，分別持股 31.5% 及 24.5%，成為有線寬頻大股東。而原股東九倉、會德豐及吳光正等不參與現增，股權比例降至 7.3%。

值得留意的是，有線寬頻股價在宣布向原股東現金增資前的 2 個交易日，遭大幅炒高。於上週四 (8 日)，有線股價收漲 38.13%，報港幣 0.192 元；至上週五 (9 日)，更一度漲至港幣 0.202 元，其後倒跌 7.8% 以港幣 0.177 元收盤。