本週操盤筆記 (1112-1116)

1. APEC 亞太經合會召開：

自本週 12 日起至 18 日 APEC 亞太經合組織高峰會將召開，本次 APEC 主題為數位經濟，主要目的是在 APEC 會議下成立「數位經濟小組」，以加強開放 APEC 國家的貿易體制，並減少區域貿易壁壘。

台灣代表將由台積電創辦人張忠謀代表出席，而部長級會議則由行政院政委鄧振中領軍、經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶亦將出席與會。

2. 美國 CPI 公布：

本週三 (14 日) 美國官方將公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 通膨率表現，上月 9 月份美國 CPI 受到租金漲幅放緩、油價下跌的影響，表現是不如市場預期；10 月份美國 CPI 市場預期將來到 2.5%。

雖然美國 CPI 通膨率並非聯準會 (Fed) 最關注的通膨指標，但是 Fed 已多次向市場重申，Fed 預估長期通膨均值應當朝著 2.0% 靠攏，Fed 的漸進式升息速度將與經濟擴張保持一致。

目前市場預期，無論是 CPI 通膨率還是 Fed 最關注的通膨指標 PCE，事實上都仍保持著持續升溫的上行力道，估計本週三公布的 10 月份 CPI 指數，將進一步成為支持 Fed 升息的重要基石。

3. 騰訊 (0700-HK) 公布財報：

於港股上市的知名遊戲龍頭騰訊將於本週三 (14 日) 公布財報，騰訊今年以來股價重挫，主因為最重要的遊戲業務受到中國官方監管停止審批新遊戲，故大幅推累了騰訊的營收與獲利表現。

騰訊上一季 Q2 營收為人民幣 736.75 億元，是低於分析師預期的人民幣 773 億元，同時 Q2 淨利也僅賺進人民幣 178.67 億人民幣，與去年同期淨利相比，年增率衰退了 2.0%，而與今年第一季相比，淨利季增率更是大跌 23%。

而針對騰訊 Q3 的獲利表現，市場亦是並不樂觀，如投行野村 (Nomura) 近期即發表研報大砍騰訊目標價 25% 至港幣 335.0 元，看空騰訊的獲利前景。

4. 輝達 (NVDA-US) 公布財報：

本週五 (16 日) 知名 AI 概念股輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 將公布新一季財報，而輝達此前已於 9 月份推出首款「圖靈架構」的遊戲顯卡，但似乎市場分析師並不認為「圖靈架構」顯卡將能在近期為輝達注入營收。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師在上週五 (9 日) 的一份最新研報中，宣布調降 Nvidia 目標價自 273 美元降至 260 美元，認為「圖靈架構」顯卡還需要時間發展，市場上的軟體還需要一段時間，才能夠充分利用該款晶片。

另一方面，摩根士丹利亦認為，輝達也一樣受到中國官方監管停止審批新遊戲所衝擊，因中國官方停止審批新遊戲，正導致市場遊戲晶片的需求出現放緩，從而限縮了新顯卡的發展與採用速度。