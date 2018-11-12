特斯拉Model 3產量涉嫌「造假」 天貓雙11成交創紀錄

• 天貓雙 11 成交額達到 2135 億元 刷新曆史新高

阿里巴巴 / 周五收盤 - 2.78%/ 報收 144.85 / 距年內高點 - 32%/ 距前低 + 11%

2018 年的這場全民購物狂歡正式收官了，天貓最後成交額定格在 2135 億元，這是雙十一購物節開創以來首次突破 2000 億大關。

阿里巴巴 CEO 張勇在雙十一總結致辭中指出，在消費領域，阿里看到一些很有當前特點的變化：今年以各種美容、化妝品、養生、保健品之類，提高生活品質的很多產品熱賣，今年房地產市場降溫讓大家電產業面臨一些挑戰。

阿里巴巴股價短期出現止跌跡象，大機率進入築底階段。

• 特斯拉 Model 3 產量涉嫌「造假」

特斯拉 / 周五收盤 - 0.25%/ 報收 350.51 / 距年內高點 - 9%/ 距前低 + 41%

中國經營網指出，近日，以美國證券交易委員會為首的相關部門正對美國電動汽車製造商特斯拉開展刑事調查，以確定該公司是否曾在去年初虛報旗下 Model3 轎車產量，對投資者進行誤導。

2017 年 2 月，特斯拉方面表示要在當年第第四季達到周產 5000 輛國內的生產目標。然而，綜合美國政府消息、社交媒體報告和車主提供的資訊而得出的 Model3 產量追蹤模型顯示，Model3 在 2017 年全年產量僅為 2636 輛，在 2017 年最後一周生產了 793 輛，與 5000 輛相距甚遠。

從股價上看，特斯拉經歷一波強反彈，上方面臨強壓力。

市場復盤

道瓊斯 / 周五收盤 - 0.77%/ 報收 25989.3 / 距年內高點 - 4%/ 距月內低點 8%

標普 500 / 周五收盤 - 0.92%/ 報收 2781.01 / 距年內高點 - 5%/ 距月內低點 7%

那斯達克 / 周五收盤 - 1.65%/ 報收 7406.9 / 距年內高點 - 9%/ 距月內低點 7%

中概股 ETF / 周五收盤 - 3.65%/ 報收 32.98 / 距年內高點：-35%/ 距月內低點 4%

美股周五收跌，原油期貨價格連續下跌，使投資者擔憂全球經濟增長放緩。中概股普遍下跌，百世跌 12.63% 報 5.19 美元。

• 蘋果新機再曝故障 銷量堪憂

蘋果 / 周五收盤 - 1.93%/ 報收 204.47 / 距年內高點 - 12%/ 距前低 + 4%

智通財經提到，據蘋果公司官網消息，iPhone X 因顯示屏模塊的某個組件或出現故障，部分手機的顯示屏可能會出現觸控問題，公司或授權服務提供商會為符合條件的設備免費更換。

除了觸控問題外，新 iPhone 銷量亦低迷。市場消息稱，目前公司削減富士康 10% 訂單。今年第第一季 iPhone X、iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus 的零部件訂單較預期低 15 至 30%，部分零部件供應商甚至要暫時停產。

蘋果公司股價目前已經跌破上升通道下軌，形態被破壞之後，多頭走勢或將終結。

• 京東股價創新低 雙 11 會是強心針？

京東 / 周五收盤 - 3.12%/ 報收 21.7 / 距年內高點 - 38%

京東官方微博宣布，2018 年 11 月 1 日 00:00 至 11 月 11 日 24:00，京東 11.11 全球好物節累計下單金額達 1598 億，再次創造新的紀錄。

值得注意的是，京東股價上周五再創本輪下跌的新低，在中概股當中走勢明顯偏弱。

交易機會

• 騰訊三季報本周出爐

騰訊控股 / 周五收盤 - 4.90%/ 報收 279.20 / 距年內高點 - 41%/ 距前低 + 11%

智通財經發文稱，騰訊將於 11 月 14 日公布今年第三季業績，最新投資評級及目標價如下：

圖片來源：智通財經

而從騰訊股價上看，短期恐慌殺跌情緒已經得到明顯好轉，後市大機率進入底部震盪階段。

• 茅台不再漲價

貴州茅台 / 周五收盤 - 1.46%/ 報收 562 / 距年內高點 - 29%/ 距前低 + 10%

澎湃新聞報導，貴州茅台總經理李保芳在茅台的海外經銷大會上表示，「我們今天在這裡可以負責任地說，今年和今後一段時間，不管是茅台酒、系列酒，價格不會再做調整。」，李保芳給公眾吃了一顆「定心丸」。

在海外經銷大會上，李保芳還表示，將在來年適度增加海外市場供給，增幅看國內市場反應。

茅台股價破位下跌之後，第一波反彈告一段落，上方 600 元整數關口面臨較大壓力。

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