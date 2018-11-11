中選後放大招？ 美媒體稱川普將制裁沙烏地阿拉伯官員

中期選舉之後，川普政府對沙烏地阿拉伯的態度或將出現重大改變。

據紐約時報 11 月 9 日援引美國現任和前任官員的話說，川普政府着手停止為在也門參戰的戰機空中加油，並準備制裁和記者 Jamal Khashoggi 謀殺案相關的人。紐約時報稱，川普政府此舉被視作美國對沙烏地阿拉伯的有限懲罰。

紐約時報稱，川普政府的這一舉動是因為記者 Jamal Khashoggi 的死和造成數千平民死亡的也門戰爭備受國際社會和輿論壓力。但同時，這些懲罰也避免了美國國會出台更嚴厲的對沙烏地阿拉伯，尤其是可能針對沙烏地阿拉伯王儲個人的懲罰措施。

華爾街見聞會員文章曾分析指出，在記者謀殺案後，國際油價並未受到驚嚇，而是自顧自地一路走低，市場的表現仿佛吃定了：不管這件事有多大，美國都不會對沙烏地阿拉伯怎麼樣。而沙烏地阿拉伯在這方面仿佛也很「識相」開始積極配合美國對低油價的需求（暫時的）。

沙烏地阿拉伯石油部長承諾穩定市場，不排除沙烏地阿拉伯再增產 100~200 萬桶 / 日，並稱將滿足因伊朗石油出口減少而產生的一切需求。沙烏地阿拉伯的 OPEC 官員公開表示：「隨著庫存上升，第四季石油市場可能轉為供應過剩」。

不過當時，川普採取的措施是拒絕自己做裁判，而把球踢給了國會。如今，川普可能自己採取行動制裁沙烏地阿拉伯，也顯示出其態度的變化。

川普態度數度變化

當然，這並不是川普首次就記者謀殺案有新看法。

川普在記者 Jamal Khashoggi 謀殺案之後曾表態稱，這是一件非常悲傷、非常糟糕的事情」。儘管如此，川普政府依然同沙烏地阿拉伯方面有緊密合作。

在記者遇害案後，川普政府對沙烏地阿拉伯態度幾經變化。

沙烏地阿拉伯方面 10 月 19 日發聲明稱，與還記着在領事館中與人爭吵並發生肢體衝突後死亡，情報總局副局長阿西里和皇家顧問卡赫塔尼被撤職。川普先是稱沙烏地阿拉伯解釋可信，後來又表示，對沙烏地阿拉伯的回應方式「不滿」。當時正在準備中期選舉的川普也警告不要終止與沙烏地阿拉伯的軍售貿易，稱這會損害美國的就業機會。

10 月 23 日，在接受華爾街日報採訪時，川普稱他認為沙烏地阿拉伯王儲對此事事先並不知情，並比奧是「很相信沙烏地阿拉伯王室」。

但在 24 日，隨著案件事實和細節的不斷披露，川普指責沙烏地阿拉伯阿拉伯對被殺一事的回應是「有史以來最糟糕的掩蓋方式」。

川普表態後不久，美國國務卿蓬佩奧也表示，美國會「懲罰那些對此事負責的人」，且已經剝奪了目前 21 個確認身份的嫌疑人的簽證。

沙烏地阿拉伯王儲苦情戲？

在記者謀殺案中，沙烏地阿拉伯王儲一次次進入聚光燈下。不過，沙烏地阿拉伯王儲並不承認自己和殺害記者有關，甚至還稱，自己也遭到他人暗算。

周五，耶路撒冷郵報稱，沙烏地阿拉伯王儲在本月早些時候曾稱有人設計暗殺他，幕後黑手則是埃及的情報人員。

該報稱，相關嫌疑人在埃及被捕，但尚不清楚他們目前是被遣送至沙烏地阿拉伯還是留在埃及。

沙烏地阿拉伯王儲則稱，「現在敵人們正在將（記者謀殺案）發揮到極致。」同時，他還重申了沙烏地阿拉伯將同美國以及地區盟友保持緊密的合作關係。