郭明錤遭打臉 KeyBanc：iPhone XR 庫存堆積如山令人沮喪 

週五 (9 日) 美國券商 KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 表示：「由於銷售疲軟，iPhone XR 庫存在店內堆積如山，銷售令人沮喪。」並重申蘋果的「持股觀望」(Sector Weight) 評級，並將蘋果公平價值定在每股 212 美元。

蘋果 (AAPL-US) 週五 (9 日) 股價早盤下跌逾 2%，暫報每股 204 美元。

蘋果股價走勢圖。(圖：Investing)

Vinh 表示：「我們最新的電信業者調查顯示，iPhone XS/Max 需求持續，庫存情況健康，然而 iPhone XR 銷售卻令人沮喪，庫存水位偏高，庫存天數已超過 3 天。」

John Vinh 重申蘋果的「持股觀望」(Sector Weight) 評級，並將蘋果公平價值定在每股 212 美元。

iPhone XR 於 10 月 26 日上市銷售，當時許多分析師預測，由於價格更親民，iPhone XR 將成為銷量最多的旗艦手機。

天風國際證券分析師郭明錤報告顯示，iPhone XR 換機需求優於預期，將第 4 季 iPhone XR 出貨上修近 10%，從原先的 3300 萬支到 3500 萬支出貨，上修至 3600 萬支到 3800 萬支之間，並預測明年第一季淡季可能不淡。

然而，這個說法恐遭打臉，iPhone XR 的價格優勢似乎尚未帶動顯而易見的換機潮。

據《日經亞洲評論》報導，iPhone XR 前景並不如原先預料的樂觀，鴻海以及和碩遭蘋果砍單，暫停增加 iPhone XR 生產線。富士康先前未 iPhone XR 預備近 60 條產線，也僅使用約 45 條，預期每日產量將減少 20% 至 25% (約 10 萬支)。

iPhone XS、iPhone XS Max 價格售價為台幣 35900 元、39900 元起，iPhone XR 訂價落在 26900 元起，目前銷售量最高的蘋果新機是價格最貴的 iPhone XS Max。