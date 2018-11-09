前富國銀行CEO：Fed如果12月不升息 股市反而會暴跌

前富國銀行 (WFC-US) CEO Dick Kovacevich 週四 (8 日) 指出，如果聯準會 (Fed) 在 12 月不升息，反而可能會引發股市動盪。

美國總統川普近月來一直抨擊 Fed 提高利率的決定。

Kovacevich 表示，Fed 必須升息，因為它已經公告周知一定會這麼做。如果不這麼做，股市將會暴跌，因為這會讓人聯想 Fed「屈服於總統」。

他說，「Fed 的獨立性對任何市場經濟都有幫助。如果這一點遭到質疑，市場將會做出非常消極的反應。」

川普不管外界想法，直言批評 Fed 利率政策不合他意 （圖: AFP）

雖然總統公開批評 Fed 很不尋常，但川普就這麼做了。在他的攻擊言語中，他表示 Fed 已經「發瘋地」繼續提高利率，並稱 Fed 是他「最大的威脅」。「他還將上月股市大幅修正歸咎於 Fed 主席鮑爾，並表示他不滿意鮑爾「瘋狂」的升息決定。

然而，Kovacevich 認為，川普錯估了現實，「他不明白的是，越是試圖通過公開聲明影響 Fed，就越不可能影響它，因為 Fed 必須保持並被視為獨立。」

Fed 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 8 日投票決定將其聯邦基金利率保持在 2% 至 2.25% 的範圍內。除了預期的 12 月升息之外，官員們在 9 月會議中還指出明年會升息 3 次。

Kovacevich 認為 Fed 的表現很好，而且非常透明，「因為經濟非常強勁，失業率非常低，通貨膨脹率也相當低，Fed 不需要繼續保持寬鬆。」

相反地，Fed 必須升息直至達到中性利率，Kovacevich 認為該利率介於 3% 和 3.5% 之間，不過他也承認可能會有變化。