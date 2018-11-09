若美中貿易戰升級 香港金管局：金融市場波動恐加劇

香港金管局總裁陳德霖今 (9) 日表示，美中貿易戰沒有贏家，只有輸家，若戰況持續升級，恐使金融市場波動加劇。

香港金管局週五發布新聞稿，其中引述陳德霖說法，稱市場可能低估了一些風險因素，包括美國利率正常化的步調、美國外貿政策，隨時可能引發資產市場大幅調整和波動。

新聞稿提到，2018 年初，市場擔心美國聯準會 (Fed) 加快升息步調，導致美債殖利率飆升，股市大幅調整，道瓊指數在 1 天內跌逾千點。

新聞稿指出，市場持續關注美中兩國貿易爭端，全球股市走勢反覆，美元於第 2 季轉強，部份新興市場資產價，出現大幅下挫。

陳德霖認為，自下半年起，全球投資環境，變得更加複雜、困難，美中貿易戰持續延燒，美國和其他國家的貿易衝突，也有升溫趨勢，局勢變化難以預料。

陳德霖強調，貿易戰沒有贏家，若戰況加劇，將衝擊全球經濟與金融市場；在此同時，Fed 可能會因通膨走升，而加大貨幣緊縮政策力道，這些因素，都可能導致金融市場波動。

近期美中貿易戰消息多空雜陳，原盛傳美國總統川普要求內閣草擬美中貿易協議，市場樂觀期待，兩國貿易爭端可望緩解；未料，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 又否認此事，導致疑慮再起。

川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。