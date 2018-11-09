分析師：美國經濟出現3大警訊 美元未來可能因Fed政策轉向走弱

FXStreet 分析師 Yohay Elam 週四 (8 日) 發表分析文章認為，儘管美國經濟已經連續 2 季維持強勢成長，但至少有 3 個跡象預示，接下來的發展難令人樂觀。

1. 更令人擔憂的住房指標

美國房地產在幾個熱門城市飆漲過後，已有放緩跡象。新屋及二手房的銷售，更已陷入掙扎有一段期間。數據顯示，抵押貸款申請數已減至 2000 年以來的最低，而利率卻來到 2010 年以來的最高，如美國富國銀行的房貸申請數，更是較去年同期大減 22%。

富國銀行房貸申請數 圖片來源：Wells Fargo、Zerohedge

房產部門的投資已經連 3 季下降，但移民勞動力短缺、關稅等因素導致的成本上升等因素，正在發揮作用。

2. 減稅無助投資增加或經濟成長

川普政府在立法上的主要成就是減稅，但結果卻是預算赤字激增，對經濟成長刺激有限。各方預估，減稅對 GDP 的年成長貢獻約在 0.6-0.8%。不過，Peterson Institute 的 Jason Furman 和 Karen Dynan 認為，這種影響力不會長期維持，至 2019 年，貢獻度更會減至 0.3%。

更重要的，企業並不因為減稅而增加投資。根據美國國家商業經濟協會 (NABE) 對 116 家企業所做的調查，僅 12% 的企業表示會因為減稅而增加投資。

橘：美股企業海外利潤匯回 藍：美股企業海外盈餘再投資 資料來源：U.S. Department of Commerce

3. 貿易關稅的滯後反應

美國與中國的貿易戰，現在預計會形成長期的持久戰。在關稅生效前，美國黃豆銷量激增，但這種現象顯然不會持續。

展望未來，具有前瞻性的 ISM 採購經理人指數 (PMI) 仍然保持樂觀。但另一方面，各產業都提到貿易戰帶來的不確定性及不利影響。這對經濟的影響也將在之後浮現。

Elam 指出，目前為止美國聯準會對美國經濟相當樂觀，因此維持漸進升息做法，預計 12 月升息 1 次之後，明年還有 3 次升息。但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 已經表明，聯準會將看數據行動，美國經濟數據若有風吹草動，很可能快速改變 Fed 政策。

因此，Elam 猜測，美元之後的走勢可能會像 2017 年，而非 2018 年。2017 年美元在一路看好下，年初最高觸及 103.81，但多數時間走弱，最終收 92.28 的低點。