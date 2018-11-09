這家賭場業績會引發華爾街熱議：當前光景類似Sars和2008

11 月 8 日，永利度假村公布第三季財報顯示，當季實現凈利潤 1.561 億美元，高於上年同期的 7980 萬美元，每股收益 1.44 美元，但不及此前分析師預期的 1.66 美元。

對此，永利度假村集團 CEO Matthew Maddox 在財報電話會議上表示，該集團在全球高端市場上的業務都在減速，這對公司來說是一個不好的前兆，因為其「絕大多數」稅前利潤都來自於高端業務，並且這樣的情況也類似過往：

「無論是 2003 年的 Sars 的影響，還是 2008 年、2009 年、2014 年的經濟衰退，導致賭場業務在全球範圍內放緩，就連拉斯維加斯也受到了影響。」

Maddox 尤其提到澳門業務的「減速」，雖然在中國「黃金周」期間，公司業績表現強勁，但從那以後，工作日的遊客人數一直都呈現出「波浪起伏」的狀態，周末也只有「零星」的遊客，尤其能帶來高利潤的豪賭客人數正在減少。此外，公司在新加坡和拉斯維加斯市場上也都表現疲軟。

受此影響，永利度假村美股暴跌 13.13%，並且在盤前甚至一度跌超 14%。這對公司股東來說，無疑又是一個沉重的打擊，2018 年初至今，該公司股價已下跌超過 39%。

野村證券的分析師 Harry Curtis 在一份研究報告中稱，永利度假村集團發出的資訊是負面的，從而導致其股價急跌：

「公司管理層嘗試解釋，這種比此前預期更加糟糕的趨勢是由於客戶對經濟的信心下降，尤其是高端客戶。」

雖然 Curtis 同意這一點，但他認為管理層本應從歷史角度出發提供一個視點：在經濟增長速度緩慢的市場上，客戶還是會光顧賭場，其下注的能力也可能不會受損，但其下注金額則可能會有所下降。

繼 9 月獲得兩年來最慢增長之後，全球最大的博彩中心澳門博彩業 10 月繼續承壓放緩。

據澳門博彩監察協調局此前公布的數據，單月來看，澳門 10 月幸運博彩毛收入 273 億澳門元，年增率增長 2.6%，遠低於預期 5%，較上月增速進一步放緩 0.2 個百分點，續創 2016 年 8 月以來最差增速。累計來看，澳門 1 至 10 月幸運博彩毛收入 2514 億澳門元，年增率增長 14.3%，續創 2017 年 5 月以來最低增速。

分析師認為，10 月增速進一步放緩是由於內地經濟疲弱疊加全球貿易局勢仍未明朗打壓內地消費者需求。也正因為上述原因，澳門賭收增速從今年第二季起就出現了放緩態勢。

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