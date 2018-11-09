痛失蘋果訂單！高通第四季財測差 早盤下跌逾7%

高通是全球最大的智慧型手機晶片供應商，但近期手機市場增長放緩和主要客戶蘋果間的糾紛不斷，高通週三 (7 日) 發布最新財報顯示，儘管第三季獲利營收皆優於預期，但受到蘋果封殺影響，第四季財測卻差強人意，導致週四 (8 日) 早盤股價重挫逾 7%。

高通週四 (8 日) 股價江波圖。(圖：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 和高通 (QCOM-US) 兩大巨頭近兩年「互掐」屢見不鮮，兩家公司已經在 6 個不同國家的 16 個司法管轄區發起 50 多起訴訟案。蘋果抨擊高通晶片和專利授權不公，而高通則指責蘋果侵犯了其專利，上週五聖地牙哥的法庭聽證會高通又再度指控蘋果，拖欠將近 70 億美元專利授權費用。

高通週三 (7 日) 盤後報告最新財報，該公司股價下滑，市場人士認為，主要問題是高通多年來一直「過於成功」，與蘋果間的爭議是高通經營策略上的警鐘。

週三盤後高通在財報會議上通知投資者，沒有承接任何蘋果最新 iPhone 訂單，但已與中國手機製造商達成交易，包括小米、Oppo、Vivo 和 OnePlus 等中國廠商將在印度等新興市場提供低成本手機型號。

高通還放寬了其授權要求，這有助於為三星這類型的大客戶提供新的專利授權協議。

展望未來，高通 5G 領域的主導者之一，該公司寄望透過 5G 技術發展重拾市場信心，近來積極發展 5G 技術研發與投資，高通在與台灣公平會日前達成和解後擴大對台投資，將在台灣新竹科學園區成立的台灣營運與製造工程測試中心 (ＣＯＭＥＴ) 與設立５Ｇ測試環境實驗室，預期為台灣帶來行動通訊及５Ｇ技術發展的商機。

然而，全球 從 4G 過渡到 5G 時代預計還需要一年左右的時間。