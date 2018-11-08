〈美國會分裂〉期中選舉後 LIBOR再飆10年新高

台北時間週三 (7 日) 美國期中選舉已順利落幕，一如市場預期共和黨續掌參院、民主黨重新奪回眾院，經濟學家呼籲，投資人應重新關注聯準會 (Fed) 之升息腳步對美股融資成本所構成之壓力，因 LIBOR 在週三 (7 日) 已再度刷下十年新高。

市場人士分析，在美國期中選舉過後觀察美股後市，投資人應該重新審視企業對於 Q4 的財測預估，並且應當小心聯準會 (Fed) 仍未停下升息循環與縮表進度；目前 Fed 預期年內仍將升息一碼、2019 升息三碼，而目前每月縮表規模已升抵新高的 500 億美元。

經過週三 (7 日) 選舉後，利率期貨市場預期 Fed 十二月升息機率已自 71.7% 升至 75%，顯示市場的升息預期已進一步強化，同時也帶動了境外美元拆款利率 LIBOR 再度刷新十年新高。

週三 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率 LIBOR 刷下新高至 2.6011%，創 2008 年十一月以來最高水平，顯示目前市場內的美元流動性已更加緊俏，「美元荒」正加深企業的融資成本攀升。

三個月期美元倫敦同業拆款利率 LIBOR 圖片來源：Fred

LIBOR 是倫敦銀行同業間的短期資金借貸成本，同時亦是全球銀行業在「衍生性金融商品」定價上的基準利率，LIBOR 估計與全球約 350 兆美元金融性衍生商品掛鉤，但在 2012 年時，爆發出大型銀行聯手操控 LIBOR 利率的醜聞。

雖然 Fed 紐約分行已於今年 4 月發布隔夜抵押融資利率 (SOFR)，欲藉之取代被操控的 LIBOR，但市場分析師估計，縱使 LIBOR 遭到 SOFR 排擠，最終 LIBOR 估計仍有 36 兆美元衍生性商品與之掛鉤。