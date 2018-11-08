〈雙11新趨勢〉電商市場趨於飽和 虛擬通路、點數平台加快結盟

雙 11 購物節前哨戰打得沸沸揚揚，本周末更將進入最高潮，遠東集團旗下集點平台 HAPPY GO 宣布，與台灣現金回饋網新品牌「購有錢 (GOYOMONEY)」合作拚業績，富邦媒 (8454-TW) 則是自 11 月起結盟 HAPPY GO 推兌點功能，除可以點數折抵消費，11 月購物旺季也提供 11% 無上限的回饋，顯示電商業激烈競爭下，各大業者都積極透過異業結盟來搶客源。

富邦媒指出，今年趕在雙 11 到來前，momo 購物網以擁有數百萬件商品優勢，加上 HAPPY GO 超過 1600 萬卡友，強強結盟聯手推出兌點功能。自 11 月 1 日起，HAPPY GO 卡友於 momo 購物網可將 HAPPY GO 點數折抵消費，40 點抵 10 元。

HAPPY GO 也表示，發現近年來電商產業逐漸進入飽和的狀態下，台灣也開始發展已在歐美、中國等各國風行的現金回饋，看好其後市成長潛力。

因此，HAPPY GO 最新攜手台灣現金回饋網新品牌購有錢 (GOYOMONEY) 合作，透過平台式、多元的電商品牌入口，讓消費者除了購物，還可同時享有一站式回饋消費空間。

HAPPY GO 強調，點數運用已越來越多元，價值更不亞於現金，因此，除掌握在台灣超過 2 萬個以上的實體通路，將與更多虛擬通路合作，增強自家點數平台的競爭力。