台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月08日

美國國會期中選舉 6 日落幕，結局如市場期待呈現分裂國會，將迫使美國總統川普與民主黨對手分享權力，川普因而跛腳，但各界普遍認為現行政策不致劇烈轉變。選舉結果塵埃落定移除一大不確定性，歐、美股市 7 日報以漲聲。

美國期中選舉結果一如外界預期，呈現民主黨搶下眾院、共和黨守住參院的「分裂國會」，此一局面不僅代表短期美國政治不確定性大增，而且川普政府推新財政刺激方案的機率微乎其微，不利美國經濟前景，美元受此影響應聲走貶。

鴻海集團美國落腳投資地點威斯康辛州「變天」。威州原州長沃克（Scott Walker）在昨（7）日期中選舉尋求連任失敗，美國媒體唱衰，鴻海集團威州投資計畫恐因地方主管官員交替、政策轉向而生變，牽動鴻海集團當地百億美元投資與集團布局。至昨日截稿前，未能取得鴻海集團進一步回應。



經濟日報

川普跛腳 股市向好

工具機展登場 商機衝百億

威州變天 鴻海投資添變數

工商時報

期中選舉底定 歐美股漲

分裂國會成局 美元貶定了

三多助陣 台股備戰萬點

聯合報

高通投資 5G 測試中心落腳竹科

9 月國銀存放比 16 月新高

10 月出口連 24 紅 全年可望創新高

蘋果日報

三星摺疊手機來了！要價破 6 萬

薪資人事保守 公股 3 輸民營

公股金控被民營壓著打 財金雙長開藥方：攻壽險

中國時報

習經濟大海論 展現戰略定力

陸學者悲觀 對陸貿易恐趨嚴

眾院新勢力 磨刀霍霍向川普

自由時報

美前財長憂︰「經濟鐵幕」分裂世界

韓技術外流中國 雙方差距僅 1 年

康友風暴 券商、銀行也中槍