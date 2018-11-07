〈雙11新趨勢〉結盟LINE推高回饋成顯學 東森購物、網家營運大進補

雙 11 購物節將在周日登場，各大業者積極打前哨戰，可發現今年有不少業者除強化商品力，更強化數位支付和高回饋活動，其中，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物網強打 LINE Pay 最高 10% 回饋，甚至要送出自家虛擬貨幣東森幣，樂觀看待雙 11 單日業績將翻倍成長，上看 2 億元，網家 (8044-TW) 則表示，日前的前哨戰同樣透過與 LINE 合作，繳出亮眼成績。

由於各家業者競爭激烈，東森購物全館自今日晚上 9 點到 11 點，推出 LINE Points 回饋 8%，加上中信 LINE Pay 加碼 2%，最高 10% 回饋，推升討論聲量。

東森購物也整合集團資源大打虛擬貨幣行銷牌，如消費者購物滿額最高可拿 2266 枚東森幣，消費單件商品最高 1000 枚、3C 館消費登記加碼 1111 枚，或是天天到 app 簽到連續 5 天，最高可拿 155 枚，藉由高回饋來鞏固自家客群。

網家也指出，日前為預熱雙 11 買氣，自 10 月 22 日起祭出連續 10 天的 5% LINE Points 開幕慶加碼有成，相較 PChome24h 購物於 LINE 購物進駐首日，業績激增超過 25 倍，甚至占 PChome24h 購物全站業績 2 成，相當看好後續的合作綜效。

網家第 2 季接續導入五大行動支付後，行動支付業績已占 20%，又以 LINE Pay 最受到消費者歡迎，因此，網家今年雙 11 強打 PChome24h 購物全站超過 200 萬種商品，筆筆皆可享有 LINE Points 返點回饋，希望引領行動端購物體驗再升級，為營運成長再添新動能。