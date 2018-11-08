顧立雄：美期中選舉後 3表現牽動資金流動 長期仍有3不確定因素

金管會主委顧立雄今 (8) 日表示，美國期中選舉結束，國會產生制衡力量，其他國家會感覺到「喘一口氣」，但資金回不回頭，有短期、長期因素的考量，短期會跟匯率、債市與股市表現有關，但長期來看，還是有美中貿易戰、大陸經濟可能下行及全球經濟可能放緩等 3 大不確定因素。

美國期中選舉結束，美股強彈，顧立雄表示，以選舉結果來看，某種程度反映共和黨輸，雖然共和黨維持參議院多數席次，但相應票數狀況及各州分布狀況，民主黨勢力回升，代表川普主義在美國出現分歧，國會產生制衡力量，其他國家會感覺到「喘一口氣」，且市場反應目前看來正面。

顧立雄表示，對台灣來講，金管會關注的仍是美中貿易戰，依據目前市場分析，共和黨與民主黨在此政策上並沒有太大的分歧，就看後續川普如何出手，以及川普與大陸國家主席習近平會談是否有共識。

至於外資大舉匯出台灣，現在美國期中選舉選後，資金會不會回頭？顧立雄表示，資金回不回頭，有短期、長期因素的考量，短期會跟匯率、債市與股市表現有關，但長期來看，整個全球經濟還是有美中貿易戰、大陸經濟可能下行及全球經濟可能放緩等不確定因素。

顧立雄表示，其中，美中貿易戰是否還會長期抗戰或是放緩，就要看後續川普跟習近平會談能不能達共識，這個沒有辦法預測。而大陸經濟可能下行部分，就會對台灣不利，目前大陸曝險額占淨值 0.54 倍，還是穩定的狀況，金管會會持續關注大陸曝險，要在可控的安全範圍內。

此外，大陸曝險之所以低於新南向國家的曝險，顧立雄也表示，其實並非大陸逾放低，而是國銀在大陸放款出現逾放，就要馬上用盈餘打掉呆帳，所以國銀大陸逾放比「都維持在百分之零點零幾 (9 月全體國銀平均僅 0.02%)。」金管會對大陸市場的管控確實是與其他國家是不一樣。