中國「消費降級」了？先看雙11業績是否能發功止頹勢

中國股王貴州茅台日前發布的財報，竟然出現了近三年來最弱的獲利成長，在貿易戰的氛圍下，原本投資人寄望中國強大的國內消費引擎能夠為股市提供保護傘，現在開始出現破洞。

市場分析直言，接下來中國實體經濟需求是否回溫，首要觀察的就是即將到來的阿里巴巴雙十一消費日，是否還能帶動消費熱潮。

最近幾周，中國「消費者降級」之說引起關注，在公布的零售數字成長放緩下，貴州茅台公布近三年最弱的獲利成長，更讓市場提高警惕。

貴州茅台上個月底六個交易日市值蒸發 2120 億元人民幣 (約 300 億美元)；滬深 300 消費類股指數 10 月下跌 22％，為 2008 年全球金融風暴以來最大跌幅。

許多分析師已不再看好中國消費題材，珩生鴻鼎資產管理駐上海基金經理人戴明儘管還未找到中國消費習慣明顯轉變的原因，但他表示，今年初已出清消費股，轉而看好金融股。

中國零售成長放緩到個位數。(來源：Bloomberg)

市場分析師則指出，中國消費習慣轉變，從以下可以看出：房價和租金上漲削弱了消費其他物品的能力；網貸平台崩潰使得部分消費者的財力受到沖擊；美中貿易戰的影響，消費者信心可能下滑，讓消費行為變得更加精明，購物者越來越善於精挑細選買便宜貨。

戴明表示，貴州茅台業績成長放緩是中國消費成長放緩的明證，接下來的觀察點將是線上零售巨頭阿里巴巴的「雙十一」購物節狂潮和春節的消費情況。

不過，中國十月家電線上銷售疲弱，使得彭博產業研究分析師對「雙十一」的消費前景抱持謹慎態度。

中國日前公布十月製造業採購經理人指數 (PMI) 創下 27 個月新低，摩根士丹利中國市場分析師王瀅認為是相對短期的周期消費趨勢放緩，而非長期的結構性下滑。最快在明年第一季就會獲得改善。

不過，王瀅也表示，不建議加碼汽車和零售業等消費類股，短期相對看好原物料和能源股。