台商回流設廠 潤弘訂單多到爆 今年EPS挑戰3.5元

潤弘 (2597) 的預鑄工法技術，可以大幅縮短三成以上施工時間，過去潤弘曾幫鴻海子公司沛鑫半導體的廠房，從規劃、設計、施工到完成啟用，只花了不到三個半月，時間足足比台積電 (2330) 最近南京廠號稱只花了 140 天建廠還少 40 天，潤弘這個「百日建廠 」的記錄享譽海內外。預鑄工法相當符合製造業快速建廠需求，因此這次台商回台設廠紛紛找上潤弘，甚至連台積電支援 5 奈米製程的台南廠 F18P2 及支援 7/10 奈米製程的中科廠等預鑄工程也委由潤弘，讓潤弘董事長賴士勳直呼『很忙、很忙、非常忙』。



潤弘在 2013、2014 年營收達到高峰，隨著國內的房地產景氣不佳，業績從 2016 年起連續 2 年衰退，直到今年終於重啟成長，今年前三季營收 62.9 億元，年增 13.7%，而上半年 EPS1.61 元，優於去年年同期 1.46 元。今年以來在建工程包括三峽和中壢社宅，內湖大潤發、潤泰華城、雲來別苑、潤泰敦峰、板橋江翠等；而預鑄工程則打入台積電的 F18P1、F18P2 案、政大圖書館等。上述個案的未完工案量約有 120.5 億元，且多是未來一年結束的案量；此外，公司今年也新增 102 億元的新接案量，另還有 90 億元以上正在洽談中的訂單，預鑄工法毛利相對較高，在比重提升下，奠定未來三年業績都能維持成長。



潤弘去年業績落底後今年開始回升，法人預期 EPS 可望挑戰 3.5 元，以過去年營收能夠來到 85 億元以上，當年度 EPS 都能 4 元起跳，法人估潤弘明年 EPS 可望回到 4 元以上水準。



且潤弘向來以高股息發放率聞名，歷年來的現金發放率都接近 99%，統計 2010 年至今 8 年，潤弘每年都發放現金股利，累計 8 年來的現金股利加總高達 30.55 元，亦即 2010 年買進潤弘參加除息一路放到現在，成本已接近零了。法人預估潤弘明年現金股利將達 3～3.5 元，以目前股價計算，現金殖利率高達 8%～9%，未來股價若跌殖利率就更高更有吸引力，且潤弘每股淨值高達 30 元。未來 1～2 年全球股市幾乎確定已頓入空頭，外資、法人等長期投資機構的最低持股將鎖定在獲利穩定且高息殖利率的公司，若如此，以潤泰集團的市場知名度，潤弘可望成為長期投資資金未來鎖定的口袋名單。



潤弘是潤泰集團旗下子公司，合計潤泰集團整體持有潤弘比重高達 60%～65%，籌碼相對穩定。就技術面來看，即便指數萬點以上待了 16 個月，但潤弘股價卻在 35～40 元整理 4 年，近期擴量突破 40 元的長期盤整區間，有機會在台股最後末升段中突圍表現。且週、月 KD 都剛分別自 50 及 20 附近形成黃金交叉，是台股盤面上少數技術面仍呈多頭排列個股。

