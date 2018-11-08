【異動股】創投概念股走勢分化 市北高新(600604-CN)等股仍封漲停

近期表現強勢的創投概念股今日開盤後走勢分化，市北高新(600604-CN)、弘業股份(600128-CN)、上海三毛(600689-CN)、魯信創投(600783-CN)、民豐特紙(600235-CN)、金鷹股份(600232-CN)等股仍然封漲停，創業黑馬(300688-CN)、綠庭投資(600695-CN)、錢江水利(600283-CN)等股則調整跌逾3%。

消息面上，首屆中國國際進口博覽會5日上午在上海開幕，中央高層表示，將在上海證券交易所設立科創板併試點註冊製，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎製度。據悉，上交所在科創板宣佈設立當日中午即成立了科創板工作領導小組，由相關所領導直接負責。同時，對於在科創板試點註冊製的具體工作，則將依據中國證監會後續具體部署予以落實。

新華社發文稱，科創板成為資本市場最為關註的焦點。市場人士認為，在上海證券交易所設立科創板併試點註冊製，這是強化市場功能的重大改革舉措，通過循序漸進的增量改革逐步激發市場活力，終將促進資本市場長期健康發展。值得註意的是，科創板將率先試點註冊製。這意味著科創板將成為未來推行註冊製的試驗田，但註冊製試點併不意味著降低門檻，更不意味著大批量企業集中上市。