ABB董事長：中國製造業急需自動化產業升級

跨國工業集團 ABB 董事長 Peter Voser 表示，自動化將成為未來工業的主要驅力，因此企業將非常需要機器人和相關的製造技術。

上個月，ABB 宣布將投資 1.5 億美元在上海建造一個先進的機器人工廠，生產其他工業用機器人。預計 2020 年底開始營運，並將在廠區內建立一個研發中心，以尋求人工智慧的創新。

因處在與美國持續的貿易對峙中，ABB 的投資正逢中國經濟成長前景正在放緩。

中國製造業亟需自動化機器人提升產業 （圖: AFP）

但 Peter Voser 在東京舉行的日經全球管理論壇上表示，投資機器人工廠的決定主要是受到各產業對自動化需求不斷增加的影響。

Voser 表示，「未來推動產業發展的將是自動化，以實現自動化生產製造。」「為此，你需要有機器人，但它不僅僅是機器人本身是產品，而且還需要不斷提供製造解決方案。這就是我們打造這個工廠的原因。」

ABB 指出，中國是全球最大的機器人市場。

Voser 表示，該工廠將服務於製造業「亟待自動化」的中國市場。部分需求可能會受到北京「2025 中國製造」方案的推動。這是一項雄心勃勃的產業政策，重點在本地開發高階技術，以趕上美國和德國等西方競爭對手。

在貿易方面，Voser 表示，自從公司在中國當地生產和銷售以來，ABB「較不受一些貿易討論的影響」。他表示，它在中國境內銷售的產品高達 90%。在美國境內的銷售而言，這個數字也高達 70%。