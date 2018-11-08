川普期中考後美國公債殖利率下跌  Fed 利率會議開始

美國期中選舉結果出爐，民主黨贏得眾議院，共和黨人持有參議院之後，美國公債殖利率週三 (7 日) 走跌。

債券交易員表示，符合預期的期中選舉結果不太可能出現信貸市場的重大反應，但有些人表示，國會分裂可能會「拖延」減稅或重大支出的計畫。這相對的可能為債券價格帶來福音。由於財政部歷史性的赤字支出和債務發行，債券價格一直承壓。

美國期中選舉過後，10 年期美國公債殖利率下滑。(圖：investing)

週三美國東部時間下午 1:00 左右，10 年期美國公債殖利率跌至 3.184% 左右，而 30 年期公債殖利率跌至 3.395%。同時，2 年期公債殖利率小幅回吐前一個交易日跌幅，至 2.94% 左右。週二 (6 日) 2 年期公債殖利率達到 2008 年以來的最高水平。

野村證券固定收益部主管 George Goncalves 聲明中寫道：「我們認為經濟僵局環境使得現在的整體利率期限結構難以持續上升。」

Goncalves 補充：「從短期來看，這不會改變聯準會的步伐，因此殖利率曲線應該會變平，從中期來看，我們仍然認為 10 年期債券殖利率可以再次超過 3.25%，但我們現在已經降低預期。」

聯準會 (Fed) 週三開始展開為期兩天的會議，主題聚焦於市場對升息擔憂導致上個月全球股市動盪。由於聯準會 12 月再次加息的可能性很高，2019 年將進一步緊縮貨幣政策，故市場對股市進行重新定價。

遵循聯準會主席鮑爾漸進升息的政策，維持低失業率和溫和性通膨的聯準會官員試圖阻止美國經濟過熱而逐步升息。

聯邦公開市場操作委員會將於週四 (8 日) 公布其最新的貨幣政策調整。如果美國央行選擇在 11 月調整政策，很可能會提高超額存款準備金所支付的利率。但是，市場皆預計 11 月升息會議不會出現重大變化。