期中選舉結果不驚魂 生技、大麻與能源等各類股早盤全面上揚

《彭博社》週三 (7 日) 報導，美國期中選舉結果不驚魂，從民調、初選甚至最終結果看，民主黨都拿下眾議院，共和黨控制參議院！ 按預期發展後，美股週三早盤交易全面上漲，分裂的國會和潛在僵局對許多行業都產生了積極的影響。

受到密西根州大麻合法化鼓舞相關大麻企業、能源投資者青睞科羅拉多州擴增投資和 100％ 使用再生能源的政策、儘管掌管眾議院的民主黨可能對金融業採取更嚴厲的態度，但考慮到可能的貿易和監管發展，科技股反彈，銀行股漲跌互見。

瑞士信貸策略師 Jonathan Golub 稱這樣的結果並不令人感到意外，市場對政治問題「聳肩」回應。他認為美國總統川普從低失業率和強勁就業機會獲得支持。

面對失去眾議院僅保住參議院，川普稱：取得重大勝利 (圖：AFP)

根據歷史經驗，期中選舉後 2 年美國股市表現。在共和黨執政下，S&P 500 指數的平均年漲幅為 12%；在民主黨執政下漲幅僅 9%；分裂國會的情況下，漲幅約 7%。

德意志銀行首席國際經濟學家 Torsten Slok 表示：「在歷史上分裂的國會一直看好股市，我們預計會再次出現同樣的情況。」

下列為期中選舉後週三 (7 日) 美股早盤出現重大變動的股票：

健康保健類股

醫療保健類股領漲了 S&P 500 指數，因為期中選舉消除了歐巴馬醫改廢除或美國醫療體系大規模立法改革的風險。S&P 500 健康保健指數上漲 3.8% 至歷史新高。

RBC 分析師 Brian Abrahams 認為，緩解政治擔憂和消除懸宕問題後，生物技術公司在存在上行潛力。追蹤那斯達克生物技術指數的 ETF 表現最佳，在早盤交易中上漲 1.3%，同時更多均衡的生物技術交易所交易基金攀升 2.2%。

因為市場情緒改善，上個月因避險交易而失利的大型生物技術股止跌反彈。生化科技公司 AbbVie (ABBV-US) 、Vertex Pharmaceuticals (VRTX-US) 和生物製藥 Alexion Pharmaceuticals (ALXN-US) 的股票均表現出色。

銀行類股

銀行股漲跌互見，投資銀行 KBW 常務董事 Brian Gardner 表示：「對於金融股而言，僵局是積極的，因為民主黨將無法阻止或扭轉川普政府的監管議程。」

市場認為眾議院的民主黨議員 Maxine Waters 早前就將對富國銀行、德意志銀行納入監管重點，現在問題是，這個壓力是否會延續聯準會 (Fed) 要求富國銀行的資產規模控制的時間。

科技類股

川普上週日 (4 日) 砲轟科技公司 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和 亞馬遜 (AMZN-US) 違規反反托拉斯法，亞馬遜早盤股價大漲 3.5%。隨著 G20 高峰會將近，貿易問題可能取得進展，中國營收比重高的蘋果 (AAPL-US) 和 AMD (AMD-US) 早盤股價也飆高。

工業類股

高盛研究員 Jerry Revich 表示，加州選民拒絕參加「參議院法案除去基礎設施的資金」的公投，這對花崗岩建築公司 Granite Construction (GVA-US) 美國最大的碎石集料提供商 Vulcan Materials (VMC-US) 帶來了好消息，兩家公司股價應聲各漲 19% 與 7.2%。開拓重工 (CAT-US) 亦上漲 2%。

由於選後結果導致美元走低，並暗示貿易潛在樂觀情緒，刺激金屬與礦產股上漲。

能源類股

科羅拉多州 112 號提案失利讓石油和天然氣投資者鬆一口氣，該提案計劃新的鑽探地點、加工廠與配送管線距離要離家庭、學校和其他脆弱地區超過 760 公尺。阿納達科石油 (APC-US) 和 SRC Energy (SRCI-US) 分別飆高 8.6% 與 20%。

大麻類股

受到密西根州大麻合法化後，大麻公司 Tilray (TLRY-US) 領漲。密蘇里州開放醫療大麻，大麻概念股為主要成份股的 ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) 也大漲 3.9%。

國防類股

過去一個月，由於預算增長引發的擔憂，國防類股一直面臨壓力，洛克希德馬丁 (LMT-US) 和諾斯羅普格魯門 (NOC-US) 在內的國防類股表現不佳。

不過，Cowen 投資金融公司分析師 Roman Schweizer 表示，分裂的國會「不會」對國防支出造成過度負面的影響，如果兩黨達成增加國防和非國防支出的支出協議，分裂的國會甚至可能被視為是正面的。