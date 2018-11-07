嫌企業高管薪酬太高 德國將祭出上市公司治理新規

德國的公司治理委員會要對上市公司高管的年終獎大禮包出手了。委員會正出台的、預計會在 2019 年夏天生效的草案，將會打擊不透明的年終獎發放機制、遏制目前的高管天價年終獎之風。

根據諮詢公司 HKP Group 的數據，2017 年德國最大的 30 家上市公司的首席執政官們，平均掙到了 740 萬歐元。其中的佼佼者如 SAP 的 Bill McDermott ，戴姆勒的 Jürgen Zetsche 和巴斯夫的 Kurt Bock，分別掙到了 2120 萬歐元、1300 萬歐元和 1100 萬歐元。

儘管這個平均數和美國的頂尖職業經理人的數字 1560 萬美金比差了一半，但已經比德國 2013 年高管薪酬平均數高了 38%。

2017 年，德國的「鐵娘子」總理默克爾就公開炮轟過高官們的「不知節制」，稱這是與「自由民主社會」相背離的。

儘管私立商學院 HHL 萊比錫管理研究生院今年 4 月的報告顯示，德國最大的 80 家上市公司遵守了高達 96.6% 的公司治理委員會的細則，但實際上委員會對德國的上市公司們並沒有法律上的強制效力，最多隻能要求不遵守具體章程的公司公開解釋為什麼不遵守。

新的細則想怎麼限高官的薪？

新的方案希望能有自上而下的機制來確定高管到底拿多少。

首先，上市公司的監事會應該確定經理人當年總的年薪酬，不管這其中多少是固定工資、多少是浮動年終獎或者退休金。然後，監事會才能在這個總量的基礎上來確定薪酬蛋糕怎麼分。

以上這個「技術調整」聽起來似乎平平無奇，但實際上會有很深遠的影響、能夠扭轉很多公司目前採取的臨時直接砸出一個年終獎大禮包的輕率做法。

正如委員會的成員 Wulf von Schimmelmann 所說：

目前很多監事會都沒有把固定工資和長期的激勵機制、養老金機制等分開，結果就是不透明和不連貫的薪酬機制。我們委員會內部大部分人都認為，高管不應該從自己公司拿到 (他們現在拿到的那麼）過於慷慨的養老金獎勵部分。

根據 PwC 的數據，2014 年，養老金福利還只占到了德國公司給的薪酬中的 10%，到 2017 年，這個數字已經上升到了 14%。戴姆勒的年報中披露，（上文中提到的）其董事長 Jürgen Zetsche2017 年的累計養老金福利已經高達 4270 萬歐元。

委員會建議，與公司績效掛鈎的浮動年終獎應該更多與中長期戰略 KPI，而不是短期的財務目標掛鈎，這樣能避免職業經理人為了短期財報好看做短視決定。

而長期的激勵包則應該完全由股票構成，而且有 4 年的逐步授予股票的過程（和對應的禁售期等）。