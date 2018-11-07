惠譽警告：義大利現任聯合政府將很難維繫下去

與歐盟在預算案上的爭執鬧得沸沸揚揚，義大利的問題遠不止這一個。

國際評級機構惠譽主權評級負責人 James McCormack 昨日在彭博電視上表示，對於義大利公債投資者來說，義大利政府存在的不確定性是和預算問題同樣大的風險，這是因為執政聯盟分歧嚴重，很可能維繫不了太久。

McCormack 表示，義大利政府執政聯盟成員之間能夠達成共識的事項少之又少，這讓現任政府到底還能維繫多久成了一個大問題。他提到：

我們不認為這屆聯合政府能夠維繫下去，執政聯盟之間分歧太大了，能夠取得共識的事項實在沒多少。

McCormack 認為，義大利的政治不確定性遠遠沒完，政治上的困局必定會延續到 2019 年。

和 McCormack 這一警告很應景的是，據彭博報導，義大利政府可能會就移民問題舉行信任投票。

因提議大幅增加政府在福利方面的支出，同時削減稅收，義大利聯合政府與歐盟發生衝突。歐盟委員會上月表示，這些計劃嚴重違反了其預算規則，歐盟「別無選擇」，只能要求義大利重新制定計劃。

歐盟委員會要求，新預算案必須將預算對 GDP 的占比降低 0.6 個百分點。如果義大利不同意，歐盟委員會將對義大利啟動懲罰步驟，即「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure，EDP）。

歐盟批准義大利預算案的截止日期是 11 月 30 日，如果獲批，則又需要義大利國會在 12 月 31 日前予以批准。

McCormack 表示，如果義大利債券殖利率進一步走高，不管是不是出於歐盟方面的原因，都可能會「迫使義大利政府去思考不同的策略」。

McCormack 同時也認為，從目前的狀況來看，義大利債務對 GDP 的占比還沒有爆掉，「債務狀況不好，因為我們並未看到債務的下滑。不過債務規模也沒有上升，情況非常穩定。雖然很高，但是很穩。」

不過如果義大利預算案在不做修改的情況下獲得通過，那情況就完全不一樣了，這也正是目前歐盟竭力阻止的事情。