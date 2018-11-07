兩張圖看懂：安倍經濟學其實很失敗

雖然在安倍經濟學的主體框架下，日本央行繼續保持的量化寬鬆政策讓日股不斷走高，但該國國民經濟卻出現了不同的反應。

本周二，日本政府公布數據顯示，9 月日本所有家庭平均支出年增率下降 1.6%，為 271273 日元。 不及預期的增長 1.5％，更是與 8 月份飆升的 2.8% 相差甚遠。

分項來看，食品，住房，燃料，家具，醫療，交通，教育和娛樂的支出均在 9 月出現了下滑。

儘管經濟學家普遍認為，導致出現這種與預期產生巨大差距的現象，是因為 9 月日本遭遇的一系列「自然災害」，包括席捲大阪和東京的颱風，以及北海道地震，這些災害令消費者望而卻步。

但在日本於 2013 年 4 月推出 QQE（質化和量化的貨幣寬鬆政策）後，日本人的消費傾向就大不如從前。尤其是從 2014 年起，日本家庭支出在大部分月份里都是呈現的下降態勢。

疲軟的數據也進一步表明，日本第三季 GDP 將會出現下降。

路透社援引分析師預計，出口減緩以及消費者支出疲軟可能會拖累第三季 GDP 數據。

10 月 31 日，日本央行就已宣布下調本財年的 GDP 預期，對 2018/19 財年實質 GDP 預估中值為增長 1.4%，7 月時預估為增長 1.5%。日本央行還表示，中長期通膨預期沒有變，但物價、經濟面臨下行風險。

日本央行行長黑田東彥 5 日也在名古屋發表講話時提到，對於現在的日本來說，大規模實施刺激政策已經不是最佳方案，一旦通膨情況接近目標，希望能夠推進貨幣政策正常化。

不過他也強調，短期內日本央行仍不會立即退出寬鬆，而財政政策方面將會有所收緊，利率在一段時間內將仍然維持在低水平。

11 月 14 日，日本政府將公布 2018 年第第三季 GDP 數據。