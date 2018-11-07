家人失能 長期照護方案怎麼選

【採訪整理／葉語容】

老人家一旦住院失能，出院後必定會衍生出一連串的照顧、復健需求，「出院」因此成為家屬最無助的時刻，究竟政府推出的長照 2.0 計畫，要怎麼申請？能拿到多少補助資源？

本文針對四種常見情境，請專家透過案例來分析，協助你找到最適合的照護方案！

家有老弱失能者，照護上勢必需要長遠的計畫，政府推出的長照 2.0 計畫，不斷地滾動式修正，希望減輕家庭的負擔。到底要怎麼申請這些長照資源？補助的比例如何計算？如果不能取得補助，又該怎麼安置家人？以下讓我們從「功能性」來剖析各種照護方案，找到適合自己的照護方式！

情況 1

失能但無長照補助

需完全自費

根據長照 2.0 的條件，必須符合兩項資格，並經過照管中心評估，才能取得補助，分別是「長照需要等級」在第二（含）～八級，且又符合以下任一情況者：

65 歲以上老人。 領有身心障礙證明（手冊）者。 55～64 歲原住民。 50 歲以上失智者。

也就是長照補助對象是失能到無法自理生活的老人、身心障礙者、失智者及原住民。

舉例來說，A 小姐現年 58 歲，因疾病而臥床失能，雖然失能程度高，但因「年齡太輕」，不符合補助的身分，無法申請到長照補助。這類情況就需要「自費」尋求民間具有照顧、護理等功能的機構來協助復能。

中化銀髮居家照護事業處處長王彩雲說，以中化銀髮「居家照護」的服務來說，照護計畫的擬定，主要依被照顧者的狀況需求，以及家屬經濟能力，來客製化服務項目及頻率。以 A 小姐為例，可以設計完整的配套方案，以某段時間為期，恢復其生活自理功能；或者，也可另聘 24 小時看護，再搭配中化銀髮的專業服務，讓照護不間斷。所以，依時數的不同，月付額可能從萬元到十幾萬元不等。至於服務地點，不論在宅或醫院都可彈性調配。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

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