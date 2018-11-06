柔軟溫暖 願做病人浮木的外科良醫 劉明哲

文●方雪俐 攝●劉振豐

初見臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師劉明哲，很難不被他那雙柔軟細緻的手和滿臉絡腮鬍吸引。經常操作器械，印象中外科醫師的手似乎要更粗壯一些？他靦腆地說「的確很多人都會問我的手是怎麼保養的，我也覺得奇怪，我們手術前都必須用很粗的毛刷來刷手消毒，從每根手指到整個上臂，很用力的刷，手還是這樣啊！」想起「延禧攻略」裡的繡房宮女都有一雙細緻白晰的手，忍不住問他，是不是很會縫衣服？「是啊！家裡要縫的都是我在縫。」劉明哲看看自己的手，靦腆又認真地說。

至於絡腮鬍，他說其實是裝老用的，天生娃娃臉，留鬍子可以讓自己看起來成熟穩重些。

小學作文想當醫師 當醫師方知行醫苦

跟很多孩子一樣，劉明哲小學時的作文「我的志願」寫過「長大要當醫生」，後來功課很好的劉明哲一路從師大附中考進臺北醫學大學，他說其實當時並沒有什麼遠大志願，只是因為考上醫學系，從此開始了他的習醫、從醫之路。

沒想到讀醫學系真的很辛苦，劉明哲說，從大二開始，生活就只有學校與圖書館，想修戀愛學分得要到寒暑假才有機會，但是一開學就有讀不完的書、考不完的試，戀愛學分也因此歸零。

本以為撐到開始實習就輕鬆了，沒想到卻是更辛苦的開始。實習醫師遇到值夜班時，從第一天上午上班、到值完夜班，第二天交班後要照常上班到第二天下班，連續三十幾個小時不眠不休，甚至第二天下班前手術還在開，就必須跟到結束。難怪很多醫師都熬到當上主治醫師，才有機會完成自己的終身大事，而且很多醫師的另一半是護理人員，劉明哲說「我太太就是手術房的麻醉護士，因為我們的生活圈子真的不大！」

當醫師很辛苦，劉明哲回想他要選填醫學系時，看過一位台大醫師寫的文章，提到「醫師的投資報酬率沒有一般人想像中的高」，後來他才體會真是如此，醫師必須付出的時間、精力，真的是別人無法想像的。

幫助貧困家庭長輩 最體會助人成就感

雖然說辛苦，但是劉明哲說，這一路走來他覺得很有成就感。北醫所在的台北東區雖住著很多有錢人，但北醫後面山坡地也住了許多貧窮人家，在剛當主治醫師時，劉明哲跟著居家醫護人員到宅幫行動不便的病人換尿管，他看到有的房子旁邊豎立著「颱風撤離」的牌子，有的更是連要走到門口都困難重重。這樣的親身經驗讓劉明哲非常有感，這些社會底層的民眾連把家人送出去照護的能力都沒有，劉明哲說，當醫師雖然辛苦，但就因為自己是醫師，才能夠照顧別人、幫助別人。

當醫師辛苦，當外科醫師更辛苦，但是劉明哲說，他一直很喜歡進開刀房，加上看到學長在住院醫師第四年當總醫師時，就能獨當一面摘除腎臟，他二話不說就選了泌尿科。

男人的「老」問題多 台灣越老泌尿科越忙

過去有人以為泌尿科就是看梅毒、菜花、淋病等的花柳科，劉明哲說自己在實習與住院醫師時期都在跟手術，一直到當主治醫師看門診，才有機會接觸到這些病。曾有人開玩笑說，台商返台帶回不少「戰利品」如梅毒，劉明哲說，近來梅毒已很少見，淋病也有改善，菜花較常見。不過泌尿科最常見的疾病，其實是結石與泌尿道感染，以男性來看有攝護腺肥大、攝護腺癌，另外還有症狀不明顯的更年期，女性則是泌尿道感染、尿失禁。

不論是攝護腺肥大或攝護腺癌都與高齡有關，所以泌尿科又被稱為老人科，攝護腺癌即使與其他癌症一樣有年輕化的趨勢，但目前最年輕的病人也有三十七歲，還未有像其他癌症一、二十歲就罹癌的病例。攝護腺癌的好發年齡大約六十～六十五歲，但如果發現時超過七十五歲，因為開不開刀存活的時間都差不多，通常就不考慮動手術。劉明哲說攝護腺癌的篩檢很簡單，抽血驗 PSA（攝護腺特異抗原）只要低於四就可以放心，五十歲以上男性應該每年都要做。

攝護腺肥大更是高齡男性幾乎都會有的「老」問題。統計顯示，六十歲以上男性有六成有攝護腺肥大，七十歲以上增加到七成，八十歲以上就高達九成，通常可以靠藥物放鬆或縮小攝護腺，也可以用電刀或雷射刮除、切除，在高齡化潮流下，這樣的病人更是日益增加。

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來源：《現代保險雜誌》 359 期

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